في تحديث رئيسي لصناعة التكنولوجيا، أطلقت Microsoft المعاينة الثانية لـ Visual Studio 17.9، حيث تقدم ميزات جديدة تستهدف بشكل خاص تحسين سير عمل تطوير .NET MAUI وC++.

تتضمن إحدى ميزات تغيير قواعد اللعبة قدرة المستخدمين الآن على تغليف مقاطع معينة من التعليمات البرمجية تلقائيًا بمحددات بين قوسين، بما في ذلك "علامات الاقتباس المزدوجة" و"علامات الاقتباس المفردة" والأقواس. ويقارن هذا بالإصدار السابق، حيث كان يُطلب من المستخدمين إدخال طرفي المادة المقتبسة يدويًا. لتسهيل هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى الأدوات > الخيارات > محرر النصوص ووضع علامة على الخيار الذي يقرأ "إحاطة التحديدات تلقائيًا عند كتابة علامات الاقتباس أو الأقواس".

تمت إضافة إضافات جديرة بالملاحظة إلى ساحة برمجة C++ أيضًا. تلقت الأداة المساعدة '#include' خيارات جديدة، بما في ذلك '#include Diagnostics'، مما يوفر عرضًا رسوميًا لمدى تكرار الإشارة إلى كل توجيه #include في التعليمات البرمجية. يوفر هذا عددًا مرجعيًا أعلى التوجيه، مع حرية المستخدمين في النقر عليه لعرض مراجع محددة. الأمر المثير للإعجاب هو أنه يمكن للمستخدمين الحصول على عرض سريع للمراجع بمجرد النقر المزدوج على الكائنات المشار إليها.

توفر إضافة "#include تشخيصات بناء الوقت" الجديرة بالثناء رؤى مفيدة حول فترات التجميع لتوجيهات #include بعد تنفيذ Build Insights. وهذا يلبي الاحتياجات المتزايدة للمطورين لإدارة وقت البناء بكفاءة عالية.

يوفر Visual Studio 17.9 Preview 2 أيضًا القدرة على إجراء اختبارات الوحدة للمواقف التي تتضمن Linux عن بعد. يمكن للمستخدمين الآن تنفيذ مشاريع C++ الخاصة بهم والتي تستهدف Linux على WSL أو الأنظمة البعيدة باستخدام ميزة Test Explorer. لقد بدأ فريق Microsoft Azure Networking بالفعل في الاستفادة من هذه الميزة، مما يعكس التطبيق العملي لها في سياقات التطوير في العالم الحقيقي.

يأتي التقدم الأخير الملحوظ في شكل دعم .NET MAUI لـ Live Property Explorer - وهي أداة فعالة تساعد في فحص خصائص XAML أثناء تصحيح الأخطاء. تتيح هذه الميزة للمطورين عرض الخصائص وتعديلها ديناميكيًا أثناء وقت التشغيل، وبالتالي زيادة كفاءة التطوير والإنتاجية.

من المهم ملاحظة أنه بينما كان Visual Studio من Microsoft يقود المشهد الأساسي لمنصة التطوير، بدأت الأنظمة الأساسية البديلة التي no-code في تقديم حجة قوية لنفسها مؤخرًا. أحد الأمثلة على ذلك هو منصة AppMaster . بفضل وظيفة drag-and-drop ومجموعة غنية من الأدوات والميزات للواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول no-code ، تم إعداده لإعادة تعريف كيفية إنشاء الحلول البرمجية. وهذا يفتح المزيد من الفرص للشركات التي تعتمد على التكنولوجيا لتطوير حلول تكنولوجيا المعلومات بشكل أسرع، بأقل التكاليف ودون المساس بالجودة والوظائف - كل ذلك دون الحاجة إلى معرفة برمجة متقدمة.