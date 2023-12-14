Microsoft, büyük bir teknoloji sektörü güncellemesinde, özellikle .NET MAUI ve C++ geliştirme iş akışlarını iyileştirmeyi hedefleyen yeni özellikler sunan Visual Studio 17.9'un ikinci ön izlemesini başlattı.

Oyunun kurallarını değiştiren özelliklerden biri, kullanıcıların artık belirli kod bölümlerini 'çift tırnak', 'tek tırnak' ve parantez dahil olmak üzere parantez sınırlayıcılara otomatik olarak sarmalama becerisini içeriyor. Bu, kullanıcıların alıntılanan materyalin her iki ucunu da manuel olarak girmelerinin gerektiği eski versiyonla karşılaştırılmaktadır. Bu özelliği kolaylaştırmak için kullanıcılar Araçlar > Seçenekler > Metin Düzenleyici'ye gidebilir ve 'Tırnak işaretleri veya parantez yazarken seçimleri otomatik olarak çevrele' yazan seçeneği işaretleyebilir.

C++ kodlama alanına da dikkate değer eklemeler yapıldı. '#include' yardımcı programı, '#include diagnostikleri' de dahil olmak üzere yeni seçenekler aldı ve her #include yönergesinin kodda ne sıklıkla bahsedildiğini gösteren grafiksel bir görüntü sunuyor. Bu, direktifin üzerinde bir referans sayısı sunar; kullanıcılar belirli referansları görüntülemek için ona tıklama özgürlüğüne sahiptir. Etkileyici olan, kullanıcıların yalnızca referans verilen nesnelere çift tıklayarak referansları hızlı bir şekilde görebilmeleridir.

Övgüye değer '#include Diagnostics derleme süresi' ilavesi, Build Insights yürütme sonrasında #include yönergelerinin derleme süreleri hakkında yararlı bilgiler sağlar. Bu, geliştiricilerin yüksek verimli yapım zamanı yönetimine yönelik sürekli artan ihtiyaçlarını karşılar.

Visual Studio 17.9 Preview 2 ayrıca uzak Linux içeren durumlar için birim testleri yürütme olanağını da beraberinde getiriyor. Kullanıcılar artık Test Explorer özelliğini kullanarak WSL veya uzak sistemlerde Linux'u hedefleyen C++ projelerini yürütebilirler. Microsoft'un Azure Ağ Ekibi, gerçek dünya geliştirme bağlamlarındaki pratikliğini yansıtan bu özellikten yararlanmaya başladı.

Dikkate değer son gelişme, hata ayıklama sırasında XAML özelliklerinin incelenmesine yardımcı olan güçlü bir araç olan Live Property Explorer için .NET MAUI desteği biçiminde geliyor. Bu özellik, geliştiricilerin çalışma zamanı sırasında özellikleri dinamik olarak görüntülemesine ve değiştirmesine olanak tanır, böylece geliştirme verimliliği ve üretkenliği artar.

Microsoft'un Visual Studio'sunun geliştirme platformu ortamına öncülük ederken, alternatif no-code platformların son zamanlarda kendileri için güçlü bir durum oluşturmaya başladığını belirtmek çok önemlidir. Böyle bir örnek AppMaster platformudur. drag-and-drop işlevi ve no-code arka uç, web ve mobil uygulamalara yönelik zengin araç ve özellikler seti ile yazılım çözümlerinin nasıl oluşturulduğunu yeniden tanımlamaya hazırdır. Bu, teknoloji odaklı işletmelerin minimum maliyetle, kalite ve işlevsellikten ödün vermeden BT çözümlerini daha hızlı geliştirmeleri için daha fazla fırsat sunar; üstelik bunların tümünü gelişmiş programlama bilgisine ihtiyaç duymadan yapar.