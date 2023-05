Le service de paiement mobile Venmo a récemment dévoilé ses nouveaux comptes pour adolescents, destinés à aider les jeunes utilisateurs à se familiariser avec la responsabilité financière en envoyant et en recevant de l'argent tout en étant gérés par les parents ou les tuteurs légaux. Parallèlement à ces nouveaux comptes, la société a également annoncé le lancement de la carte de débit Venmo Teen, qui ne comporte pas de frais mensuels.

Chaque compte d'adolescent est lié au compte Venmo du parent et est géré séparément, avec son propre solde. Les parents peuvent superviser les transactions de leur enfant, régler les paramètres de confidentialité et même envoyer des fonds directement sur le compte de leur adolescent. En outre, ces comptes permettent aux adolescents de consulter leurs dépenses et ils peuvent également bénéficier de dépôts directs.

Bien que les parents puissent autoriser ou restreindre l'accès à l'application Venmo complète, ils peuvent toujours consulter le solde du compte, l'historique des transactions, le code PIN de la carte de débit, les options de verrouillage/déverrouillage de la carte, la liste d'amis et les options de blocage des utilisateurs. Cinq comptes d'adolescents au maximum peuvent être surveillés par le biais du compte Venmo personnel d'un parent. Les adolescents ne sont toutefois pas autorisés à utiliser certaines fonctions, telles que les transactions cryptographiques, et Venmo ne prévoit pas pour l'instant d'inclure des fonctionnalités supplémentaires telles que des comptes d'épargne ou des outils de budgétisation pour les comptes d'adolescents.

Erika Sanchez, vice-présidente et directrice générale de Venmo, a expliqué l'importance de l'introduction des comptes pour adolescents : 86 % des membres de la génération Z souhaitent utiliser une application pour se familiariser avec les finances personnelles... Pour les parents ou les tuteurs légaux, le compte Venmo pour adolescents leur permet de donner une certaine flexibilité financière à leurs adolescents, tout en leur offrant un contrôle parental et une visibilité sur les habitudes de dépense de leurs enfants.

Selon les études menées par la société, plus de 45 % des membres de la génération Z préfèrent discuter de leurs finances personnelles avec un adulte, et plus de 50 % des parents ont manifesté leur intérêt pour l'utilisation d'une application afin d'enseigner à leurs enfants la gestion de l'argent. Avec l'introduction de la carte de débit pour adolescents et du compte pour adolescents, Venmo vise à faciliter la compréhension financière et l'acquisition de compétences tant pour les parents que pour leurs adolescents.

Les parents peuvent créer un compte Venmo pour adolescents en passant par l'écran "Moi" de l'application Venmo, en allant jusqu'à leur nom dans le coin supérieur gauche, puis en choisissant "Créer un compte pour adolescents" dans le menu déroulant. Les parents ont également la possibilité de choisir la couleur de la carte de débit de l'adolescent et de fournir des informations pertinentes sur ce dernier, notamment son nom, sa date de naissance et son adresse.

En exploitant le marché bancaire des adolescents, Venmo a ouvert une nouvelle voie pour que les adultes s'inscrivent au service. Les nouvelles fonctionnalités de Venmo destinées aux adolescents seront déployées auprès d'un groupe de clients sélectionnés le mois prochain, avant d'être plus largement disponibles dans les semaines à venir.

