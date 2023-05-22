Mobil ödeme hizmeti Venmo kısa bir süre önce, genç kullanıcıların ebeveynleri veya yasal vasileri tarafından yönetilirken para gönderip alarak mali sorumluluk hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmayı amaçlayan yeni Genç Hesaplarını tanıttı. Şirket, yeni hesapların yanı sıra herhangi bir aylık ücret taşımayan Venmo Teen Debit Card'ın da piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Her Genç Hesabı, ebeveynin Venmo hesabına bağlıdır ve kendi bakiyesine sahip olarak ayrı ayrı çalıştırılır. Ebeveynler, çocuklarının işlemlerini denetleyebilir, gizlilik ayarlarını düzenleyebilir ve hatta doğrudan gençlerin hesabına para gönderebilir. Ek olarak, bu hesaplar gençlerin harcamalarını görmelerine olanak tanır ve ayrıca doğrudan para yatırma için uygun olabilirler.

Tam özellikli Venmo uygulamasına erişim ebeveynler tarafından verilip kısıtlanabilse de, yine de hesabın bakiyesini, işlem geçmişini, banka kartı PIN'ini, kart için kilitleme/kilidi açma seçeneklerini, arkadaş listesini ve kullanıcılar için engelleme seçeneklerini görüntüleyebilirler. . Bir ebeveynin kişisel Venmo hesabı aracılığıyla en fazla beş Genç Hesabı izlenebilir. Bununla birlikte, gençlerin kripto işlemleri gibi bazı özellikleri kullanmasına izin verilmez ve şu anda Venmo, Genç Hesaplar için tasarruf hesapları veya bütçeleme araçları gibi ekstra işlevler eklemeyi planlamamaktadır.

Venmo Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Erika Sanchez, Genç Hesapları tanıtmanın önemini açıkladı: Z Kuşağının %86'sı kişisel finans hakkında bilgi edinmek için bir uygulama kullanmakla ilgileniyor... Ebeveynler veya yasal veliler için, Venmo Genç Hesabı onlara izin veriyor gençlerine ebeveyn denetimleri ve ergenlik çağındakilerin harcama alışkanlıklarına ilişkin görünürlük sağlarken, onlara bir miktar finansal esneklik sağlamak.

Şirketin araştırmasına göre Z kuşağının %45'inden fazlası kişisel finans konusunu bir yetişkinle tartışmayı tercih ediyor ve ebeveynlerin %50'den fazlası çocuklarına para yönetimini öğretmeye yardımcı olacak bir uygulama kullanmakla ilgilendiğini ifade etti. Genç Banka Kartı ve Genç Hesabı'nın kullanıma sunulmasıyla Venmo, hem ebeveynler hem de gençler için finansal anlayış ve beceri geliştirmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bir Venmo Genç Hesabı oluşturma, ebeveynler tarafından Venmo uygulamasındaki 'Ben' ekranı aracılığıyla, sol üst köşedeki adlarına ilerleyerek ve ardından açılır menüden 'Bir genç hesabı oluştur' seçilerek gerçekleştirilebilir. Ebeveynler ayrıca bir Genç Banka Kartı rengi seçme ve ad, doğum tarihi ve adres dahil olmak üzere gençler hakkında ilgili bilgileri sağlama olanağına sahiptir.

Genç bankacılık pazarından yararlanan Venmo, yetişkinlerin hizmete kaydolmaları için yeni bir yol açtı. Venmo'nun gençlere yönelik yeni özellikleri, önümüzdeki ay belirli bir müşteri grubuna sunulacak ve önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kullanılabilirlik bekleniyor.

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