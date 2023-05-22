كشفت خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول Venmo مؤخرًا عن حسابات المراهقين الجديدة ، والتي تهدف إلى مساعدة المستخدمين الشباب على التعرف على المسؤولية المالية من خلال إرسال الأموال وتلقيها أثناء إدارتها من قبل الوالدين أو الأوصياء القانونيين. إلى جانب الحسابات الجديدة ، أعلنت الشركة أيضًا عن إطلاق Venmo Teen Debit Card ، والتي لا تحمل أي رسوم شهرية.

يرتبط كل حساب مراهق بحساب Venmo للوالد ويتم تشغيله بشكل منفصل ، وله رصيده الخاص. يمكن للوالدين الإشراف على معاملات أطفالهم ، وضبط إعدادات الخصوصية ، وحتى إرسال الأموال مباشرة إلى حساب ابنهم المراهق. بالإضافة إلى ذلك ، تسمح هذه الحسابات للمراهقين بمشاهدة إنفاقهم ، وقد يكونوا مؤهلين أيضًا للإيداعات المباشرة.

على الرغم من إمكانية منح أو تقييد الوصول إلى تطبيق Venmo كامل الميزات من قبل الآباء ، إلا أنهم لا يزالون قادرين على عرض رصيد الحساب وسجل المعاملات ورقم التعريف الشخصي لبطاقة الخصم وخيارات القفل / إلغاء القفل للبطاقة وقائمة الأصدقاء وخيارات الحظر للمستخدمين . يمكن مراقبة خمسة حسابات مراهقين بحد أقصى من خلال حساب Venmo الشخصي لأحد الوالدين. ومع ذلك ، لا يُسمح للمراهقين باستخدام بعض الميزات ، مثل معاملات التشفير ، وفي الوقت الحالي ، لا تخطط Venmo لتضمين وظائف إضافية مثل حسابات التوفير أو أدوات الميزانية لحسابات المراهقين.

أوضحت إيريكا سانشيز ، نائب الرئيس والمدير العام في Venmo ، أهمية تقديم حسابات المراهقين: 86٪ من الجيل Z مهتمون باستخدام تطبيق لمعرفة المزيد عن التمويل الشخصي ... للآباء أو الأوصياء القانونيين ، يسمح حساب Venmo Teen Account لهم لإعطاء بعض المرونة المالية لأبنائهم المراهقين ، مع منحهم الرقابة الأبوية وإبراز عادات الإنفاق لدى المراهقين.

وفقًا لأبحاث الشركة ، يفضل أكثر من 45٪ من الجيل Z مناقشة التمويل الشخصي مع شخص بالغ ، وأعرب أكثر من 50٪ من الآباء عن اهتمامهم باستخدام تطبيق للمساعدة في تعليم أطفالهم إدارة الأموال. مع تقديم بطاقة الخصم للمراهقين وحساب المراهقين ، تهدف Venmo إلى تسهيل الفهم المالي وبناء المهارات لكل من الآباء والمراهقين.

يمكن للوالدين إنشاء حساب Venmo Teen Account من خلال شاشة "Me" في تطبيق Venmo ، والمتابعة إلى اسمهم في الزاوية العلوية اليسرى ، ثم اختيار "إنشاء حساب مراهق" من القائمة المنسدلة. يمكن للوالدين أيضًا اختيار لون بطاقة الخصم للمراهقين ، وتقديم المعلومات ذات الصلة حول المراهق ، بما في ذلك الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان.

من خلال الاستفادة من سوق الخدمات المصرفية للمراهقين ، فتحت Venmo طريقًا جديدًا للبالغين للاشتراك في الخدمة. سيتم طرح ميزات Venmo الجديدة التي تركز على المراهقين لمجموعة مختارة من العملاء الشهر المقبل ، مع توقع توفر أوسع في الأسابيع المقبلة.

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