De mobiele betaaldienst Venmo onthulde onlangs zijn nieuwe tienerrekeningen, bedoeld om jonge gebruikers te helpen leren over financiële verantwoordelijkheid door geld te sturen en te ontvangen terwijl ze worden beheerd door ouders of wettelijke voogden. Samen met de nieuwe accounts kondigde het bedrijf ook de lancering aan van de Venmo Teen Debit Card, die geen maandelijkse kosten met zich meebrengt.

Elke tienerrekening is gekoppeld aan de Venmo-rekening van de ouder en wordt apart beheerd, met een eigen saldo. Ouders kunnen de transacties van hun kind controleren, privacy-instellingen aanpassen en zelfs geld rechtstreeks naar de rekening van hun tiener sturen. Bovendien kunnen tieners met deze rekeningen hun uitgaven bekijken en kunnen ze in aanmerking komen voor directe stortingen.

Hoewel toegang tot de volledige Venmo-app door ouders kan worden verleend of beperkt, kunnen zij nog steeds het saldo van de rekening, de transactiegeschiedenis, de pincode van de debetkaart, de opties voor het vergrendelen/deblokkeren van de kaart, de vriendenlijst en de opties voor het blokkeren van gebruikers bekijken. Maximaal vijf tienerrekeningen kunnen worden gecontroleerd via de persoonlijke Venmo-account van één ouder. Tieners mogen sommige functies echter niet gebruiken, zoals cryptotransacties, en momenteel is Venmo niet van plan om extra functionaliteiten zoals spaarrekeningen of budgetteringstools op te nemen voor tienerrekeningen.

Erika Sanchez, Vice President en General Manager bij Venmo, legde het belang van de introductie van Teen Accounts uit: 86% van Gen Z is geïnteresseerd in het gebruik van een app om te leren over persoonlijke financiën... Voor ouders of wettelijke voogden stelt de Venmo Teen Account hen in staat om enige financiële flexibiliteit te geven aan hun tieners, terwijl ze ouderlijk toezicht en zicht hebben op de uitgaven van hun tiener.

Volgens onderzoek van het bedrijf geeft meer dan 45% van Gen Z de voorkeur aan het bespreken van persoonlijke financiën met een volwassene, en meer dan 50% van de ouders heeft interesse getoond in het gebruik van een app om hun kinderen te leren omgaan met geld. Met de introductie van de Teen Debit Card en Teen Account wil Venmo het financiële inzicht en de vaardigheden van zowel ouders als hun tieners verbeteren.

Het opzetten van een Venmo Teen Account kan door ouders worden gedaan via het 'Me' scherm op de Venmo app, door naar hun naam te gaan in de linkerbovenhoek, en dan 'Maak een tiener account' te kiezen uit het drop-down menu. Ouders hebben ook de mogelijkheid om een tienerdebetkaartkleur te kiezen en relevante informatie over hun tiener op te geven, zoals naam, geboortedatum en adres.

Door de bankmarkt voor tieners aan te boren, heeft Venmo een nieuwe weg geopend voor volwassenen om zich aan te melden voor de dienst. De nieuwe op tieners gerichte functies van Venmo worden volgende maand uitgerold naar een geselecteerde groep klanten, en zullen naar verwachting in de komende weken breder beschikbaar zijn.

