Usługa płatności mobilnych Venmo zaprezentowała niedawno swoje nowe konta dla nastolatków, których celem jest pomoc młodym użytkownikom w nauce odpowiedzialności finansowej poprzez wysyłanie i otrzymywanie pieniędzy pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Wraz z nowymi kontami firma ogłosiła również uruchomienie karty debetowej Venmo Teen, która nie wiąże się z żadnymi miesięcznymi opłatami.

Każde konto nastolatka jest połączone z kontem Venmo rodzica i jest obsługiwane oddzielnie, z własnym saldem. Rodzice mogą nadzorować transakcje swojego dziecka, dostosowywać ustawienia prywatności, a nawet wysyłać środki bezpośrednio na konto nastolatka. Ponadto konta te umożliwiają nastolatkom przeglądanie ich wydatków, a także mogą kwalifikować się do bezpośrednich wpłat.

Chociaż dostęp do w pełni funkcjonalnej aplikacji Venmo może być przyznany lub ograniczony przez rodziców, nadal mogą oni przeglądać saldo konta, historię transakcji, kod PIN karty debetowej, opcje blokowania / odblokowywania karty, listę znajomych i opcje blokowania użytkowników. Maksymalnie pięć kont nastolatków może być monitorowanych za pośrednictwem osobistego konta Venmo jednego rodzica. Nastolatki nie mogą jednak korzystać z niektórych funkcji, takich jak transakcje kryptograficzne, a obecnie Venmo nie planuje włączenia dodatkowych funkcji, takich jak konta oszczędnościowe lub narzędzia do budżetowania dla kont nastolatków.

Erika Sanchez, wiceprezes i dyrektor generalny Venmo, wyjaśniła znaczenie wprowadzenia kont dla nastolatków: 86% przedstawicieli pokolenia Z jest zainteresowanych używaniem aplikacji do nauki o finansach osobistych... Rodzicom lub opiekunom prawnym konto Venmo Teen Account pozwala na zapewnienie nastolatkom pewnej elastyczności finansowej, jednocześnie dając im kontrolę rodzicielską i wgląd w nawyki związane z wydatkami nastolatków.

Według badań przeprowadzonych przez firmę, ponad 45% pokolenia Z woli rozmawiać o finansach osobistych z osobą dorosłą, a ponad 50% rodziców wyraziło zainteresowanie korzystaniem z aplikacji, aby pomóc swoim dzieciom w zarządzaniu pieniędzmi. Wraz z wprowadzeniem karty debetowej dla nastolatków i konta dla nastolatków, Venmo ma na celu ułatwienie zrozumienia finansów i budowania umiejętności zarówno dla rodziców, jak i ich nastolatków.

Konfiguracja konta Venmo dla nastolatków może zostać przeprowadzona przez rodziców za pośrednictwem ekranu "Ja" w aplikacji Venmo, przechodząc do ich imienia i nazwiska w lewym górnym rogu, a następnie wybierając "Utwórz konto nastolatka" z menu rozwijanego. Rodzice mają również możliwość wyboru koloru karty debetowej dla nastolatków i podania istotnych informacji o nastolatku, w tym imienia i nazwiska, daty urodzenia i adresu.

Wkraczając na rynek bankowości dla nastolatków, Venmo otworzyło nową drogę dla dorosłych do zarejestrowania się w usłudze. Nowe funkcje Venmo dla nastolatków zostaną wprowadzone dla wybranej grupy klientów w przyszłym miesiącu, a szersza dostępność spodziewana jest w nadchodzących tygodniach.

