移动支付服务Venmo最近推出了新的青少年账户，旨在帮助年轻用户在父母或法定监护人的管理下，通过收发钱财学习财务责任。在推出新账户的同时，该公司还宣布推出Venmo青少年借记卡，该卡不收取任何月费。

每个青少年账户都与父母的Venmo账户相连，并单独运作，有自己的余额。家长可以监督孩子的交易，调整隐私设置，甚至直接向青少年的账户发送资金。此外，这些账户允许青少年查看他们的支出，他们也可能有资格获得直接存款。

尽管父母可以批准或限制对全功能Venmo应用程序的访问，但他们仍然能够查看账户的余额、交易历史、借记卡密码、卡的锁定/解锁选项、朋友名单以及用户的封锁选项。通过父母一方的个人Venmo账户，最多可以监控五个青少年账户。然而，青少年不允许使用某些功能，如加密货币交易，目前，Venmo不打算为青少年账户加入储蓄账户或预算工具等额外功能。

Venmo公司副总裁兼总经理Erika Sanchez解释了引入青少年账户的重要性：86%的Z世代有兴趣使用一个应用程序来学习个人财务知识......对于父母或法定监护人来说，Venmo青少年账户可以让他们给青少年一些财务上的灵活性，同时让他们对青少年的消费习惯进行家长控制和了解。

根据该公司的研究，超过45%的Z世代喜欢与成年人讨论个人财务问题，超过50%的父母表示有兴趣使用一个应用程序来帮助教导他们的孩子管理金钱。随着青少年借记卡和青少年账户的推出，Venmo旨在促进父母和青少年的财务理解和技能建设。

父母可以通过Venmo应用程序的 "我 "屏幕设置Venmo青少年账户，在左上角看到他们的名字，然后从下拉菜单中选择 "创建一个青少年账户"。家长还可以选择青少年借记卡的颜色，并提供有关其青少年的相关信息，包括姓名、出生日期和地址。

通过开拓青少年银行市场，Venmo为成年人注册该服务开辟了一条新途径。Venmo以青少年为重点的新功能将在下个月向选定的客户群推出，预计在未来几周会有更广泛的应用。

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