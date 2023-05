Der mobile Zahlungsdienst Venmo hat kürzlich seine neuen Teenager-Konten vorgestellt, die jungen Nutzern helfen sollen, durch das Senden und Empfangen von Geld finanzielle Verantwortung zu lernen, während sie von Eltern oder Erziehungsberechtigten verwaltet werden. Zusammen mit den neuen Konten kündigte das Unternehmen auch die Einführung der Venmo Teen Debit Card an, die keine monatlichen Gebühren verursacht.

Jedes Teenager-Konto ist mit dem Venmo-Konto der Eltern verknüpft und wird separat mit eigenem Guthaben geführt. Die Eltern können die Transaktionen ihres Kindes überwachen, die Datenschutzeinstellungen anpassen und sogar Geldbeträge direkt auf das Konto ihres Teenagers überweisen. Außerdem können Jugendliche über diese Konten ihre Ausgaben einsehen und unter Umständen auch direkte Einzahlungen vornehmen.

Obwohl der Zugriff auf die Venmo-App mit allen Funktionen von den Eltern gewährt oder eingeschränkt werden kann, haben sie dennoch die Möglichkeit, den Kontostand, den Transaktionsverlauf, die PIN der Debitkarte, die Optionen zum Sperren/Entsperren der Karte, die Freundesliste und die Optionen zum Sperren von Benutzern einzusehen. Maximal fünf Teenager-Konten können über das persönliche Venmo-Konto eines Elternteils überwacht werden. Einige Funktionen, wie z. B. Krypto-Transaktionen, dürfen Teenager jedoch nicht nutzen, und Venmo plant derzeit nicht, zusätzliche Funktionen wie Sparkonten oder Budgetierungstools für Teenager-Konten anzubieten.

Erika Sanchez, Vice President und General Manager bei Venmo, erklärte die Bedeutung der Einführung von Teen Accounts: 86% der Gen Z sind daran interessiert, eine App zu nutzen, um etwas über persönliche Finanzen zu lernen... Eltern oder Erziehungsberechtigte können mit dem Venmo Teen Account ihren Teenagern eine gewisse finanzielle Flexibilität einräumen, während sie gleichzeitig die elterliche Kontrolle und einen Einblick in die Ausgabengewohnheiten ihrer Teenager erhalten.

Laut einer Studie des Unternehmens ziehen es über 45 % der Generation Z vor, persönliche Finanzen mit einem Erwachsenen zu besprechen, und über 50 % der Eltern haben ihr Interesse an einer App bekundet, um ihren Kindern den Umgang mit Geld beizubringen. Mit der Einführung der Teen Debit Card und des Teen Account möchte Venmo das finanzielle Verständnis und den Aufbau von Fähigkeiten sowohl für Eltern als auch für ihre Teenager erleichtern.

Die Einrichtung eines Venmo-Teenie-Kontos können Eltern über den "Ich"-Bildschirm in der Venmo-App vornehmen, indem sie auf ihren Namen in der linken oberen Ecke gehen und dann im Dropdown-Menü die Option "Teenie-Konto erstellen" wählen. Die Eltern haben auch die Möglichkeit, eine Farbe für die Teenager-Debitkarte auszuwählen und relevante Informationen über ihren Teenager anzugeben, einschließlich Name, Geburtsdatum und Adresse.

Durch die Erschließung des Teenager-Banking-Marktes hat Venmo einen neuen Weg für Erwachsene eröffnet, sich für den Dienst anzumelden. Die neuen, auf Teenager zugeschnittenen Funktionen von Venmo werden im nächsten Monat für eine ausgewählte Gruppe von Kunden eingeführt, wobei eine breitere Verfügbarkeit in den kommenden Wochen erwartet wird.

