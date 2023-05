O serviço de pagamento móvel Venmo revelou recentemente as suas novas contas para adolescentes, destinadas a ajudar os jovens utilizadores a aprenderem a ter responsabilidade financeira através do envio e recepção de dinheiro, enquanto são geridos pelos pais ou tutores legais. Juntamente com as novas contas, a empresa também anunciou o lançamento do cartão de débito Venmo Teen, que não tem quaisquer taxas mensais.

Cada conta Teen está ligada à conta Venmo dos pais e é gerida separadamente, tendo o seu próprio saldo. Os pais podem supervisionar as transacções dos seus filhos, ajustar as definições de privacidade e até enviar fundos directamente para a conta do adolescente. Além disso, estas contas permitem que os adolescentes vejam as suas despesas e podem também ser elegíveis para depósitos directos.

Embora os pais possam conceder ou restringir o acesso à aplicação Venmo com todas as funcionalidades, continuam a poder ver o saldo da conta, o histórico de transacções, o PIN do cartão de débito, as opções de bloqueio/desbloqueio do cartão, a lista de amigos e as opções de bloqueio dos utilizadores. Um máximo de cinco contas de adolescentes pode ser monitorizado através da conta Venmo pessoal de um dos pais. No entanto, os adolescentes não estão autorizados a utilizar algumas funcionalidades, como as transacções criptográficas, e, actualmente, a Venmo não planeia incluir funcionalidades adicionais, como contas de poupança ou ferramentas de orçamentação para as contas de adolescentes.

Erika Sanchez, vice-presidente e gerente geral da Venmo, explicou a importância da introdução das contas para adolescentes: 86% da Geração Z está interessada em utilizar uma aplicação para aprender sobre finanças pessoais... Para os pais ou tutores legais, a Conta Venmo Teen permite-lhes dar alguma flexibilidade financeira aos seus filhos adolescentes, ao mesmo tempo que lhes dá controlo parental e visibilidade dos hábitos de consumo dos seus filhos.

De acordo com a investigação da empresa, mais de 45% da Geração Z prefere discutir finanças pessoais com um adulto e mais de 50% dos pais manifestaram interesse em utilizar uma aplicação para ajudar a ensinar os filhos a gerir o dinheiro. Com a introdução do Cartão de Débito para Adolescentes e da Conta para Adolescentes, a Venmo pretende facilitar a compreensão financeira e o desenvolvimento de competências tanto para os pais como para os seus filhos adolescentes.

A criação de uma conta Venmo Teen pode ser realizada pelos pais através do ecrã "Eu" na aplicação Venmo, indo até ao seu nome no canto superior esquerdo e, em seguida, escolhendo "Criar uma conta adolescente" no menu pendente. Os pais também podem escolher a cor do cartão de débito do adolescente e fornecer informações pertinentes sobre ele, incluindo nome, data de nascimento e endereço.

Ao entrar no mercado bancário dos adolescentes, o Venmo abriu um novo caminho para os adultos se inscreverem no serviço. As novas funcionalidades do Venmo centradas nos adolescentes serão lançadas para um grupo seleccionado de clientes no próximo mês, prevendo-se uma disponibilidade mais alargada nas próximas semanas.

Plataformas como a AppMaster podem ser úteis para as empresas que pretendem direccionar a tendência crescente dos serviços fintech para os jovens consumidores. Ao oferecer uma plataforma abrangente, no-code, para desenvolver e escalar rapidamente aplicações Web, móveis e de back-end, as empresas podem chegar efectivamente ao seu público e adaptar-se rapidamente às suas necessidades. Para obter mais informações sobre desenvolvimento de aplicativos e ferramentas relacionadas, visite Guia completo sobre desenvolvimento de aplicativos sem código e com pouco código para 2022 e Nosso guia para as melhores ferramentas de desenvolvimento de aplicativos móveis (Android e iOS) em 2022.