Сервис мобильных платежей Venmo недавно представил новые счета для подростков, призванные помочь юным пользователям научиться финансовой ответственности, отправляя и получая деньги под управлением родителей или законных опекунов. Вместе с новыми счетами компания также объявила о запуске дебетовой карты Venmo Teen, за которую не взимается ежемесячная плата.

Каждый подростковый счет связан с родительским счетом Venmo и управляется отдельно, имея свой собственный баланс. Родители могут контролировать транзакции своего ребенка, настраивать параметры конфиденциальности и даже отправлять средства непосредственно на счет подростка. Кроме того, эти счета позволяют подросткам просматривать свои расходы, и они также могут иметь право на прямые депозиты.

Хотя доступ к полнофункциональному приложению Venmo может быть разрешен или ограничен родителями, они все равно могут просматривать баланс счета, историю транзакций, PIN-код дебетовой карты, параметры блокировки/разблокировки карты, список друзей и параметры блокировки пользователей. Через личный счет Venmo одного родителя можно контролировать максимум пять счетов подростков. Однако подросткам не разрешается использовать некоторые функции, например, криптовалютные транзакции, и в настоящее время Venmo не планирует включать дополнительные функции, такие как сберегательные счета или инструменты бюджетирования для подростковых аккаунтов.

Эрика Санчес, вице-президент и генеральный директор Venmo, объяснила важность введения аккаунтов для подростков: 86% представителей поколения Z заинтересованы в использовании приложения для изучения личных финансов... Для родителей или законных опекунов аккаунт Venmo Teen Account позволит им предоставить определенную финансовую гибкость своим подросткам, в то же время обеспечивая родительский контроль и возможность наблюдать за их привычками расходования средств.

Согласно исследованиям компании, более 45% представителей поколения Z предпочитают обсуждать личные финансы со взрослыми, а более 50% родителей выразили заинтересованность в использовании приложения для обучения своих детей управлению деньгами. С введением дебетовой карты для подростков и счета для подростков Venmo стремится облегчить понимание и развитие финансовых навыков как для родителей, так и для их подростков.

Создание подросткового счета Venmo может быть выполнено родителями через экран "Я" в приложении Venmo, перейдя к своему имени в левом верхнем углу, а затем выбрав "Создать подростковый счет" из выпадающего меню. Родители также могут выбрать цвет дебетовой карты для подростка и предоставить необходимую информацию о нем, включая имя, дату рождения и адрес.

Задействовав рынок банковских услуг для подростков, Venmo открыл новую возможность для взрослых подписаться на услугу. Новые функции Venmo, ориентированные на подростков, будут внедрены для избранной группы клиентов в следующем месяце, а более широкое распространение ожидается в ближайшие недели.

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