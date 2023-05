Il servizio di pagamento mobile Venmo ha recentemente presentato i suoi nuovi account per adolescenti, con l'obiettivo di aiutare i giovani utenti a imparare la responsabilità finanziaria attraverso l'invio e la ricezione di denaro gestiti dai genitori o dai tutori legali. Oltre ai nuovi conti, l'azienda ha annunciato anche il lancio della carta di debito Venmo Teen, che non comporta alcun costo mensile.

Ogni Teen Account è collegato all'account Venmo del genitore e viene gestito separatamente, con un proprio saldo. I genitori possono controllare le transazioni dei loro figli, regolare le impostazioni sulla privacy e persino inviare fondi direttamente al conto dell'adolescente. Inoltre, questi conti consentono agli adolescenti di visualizzare le loro spese e possono anche essere idonei per i depositi diretti.

Sebbene i genitori possano concedere o limitare l'accesso all'applicazione Venmo completa, possono comunque visualizzare il saldo del conto, la cronologia delle transazioni, il PIN della carta di debito, le opzioni di blocco/sblocco della carta, l'elenco degli amici e le opzioni di blocco degli utenti. È possibile monitorare un massimo di cinque account per adolescenti attraverso l'account Venmo personale di un genitore. Gli adolescenti, tuttavia, non possono utilizzare alcune funzioni, come le transazioni in criptovaluta, e al momento Venmo non prevede di includere funzionalità aggiuntive come conti di risparmio o strumenti di budgeting per gli account adolescenti.

Erika Sanchez, vicepresidente e direttore generale di Venmo, ha spiegato l'importanza dell'introduzione degli account per adolescenti: L'86% della generazione Z è interessato a utilizzare un'app per imparare a conoscere la finanza personale... Per i genitori o i tutori legali, l'account Venmo Teen consente di concedere una certa flessibilità finanziaria ai propri ragazzi, offrendo al tempo stesso un controllo parentale e la visibilità sulle abitudini di spesa degli adolescenti.

Secondo le ricerche condotte dall'azienda, oltre il 45% della generazione Z preferisce discutere di finanza personale con un adulto e oltre il 50% dei genitori ha espresso interesse a utilizzare un'app per insegnare ai propri figli la gestione del denaro. Con l'introduzione della carta di debito per adolescenti e del conto per adolescenti, Venmo mira a facilitare la comprensione finanziaria e la creazione di competenze sia per i genitori che per gli adolescenti.

I genitori possono configurare un conto Venmo per adolescenti attraverso la schermata "Io" dell'app Venmo, selezionando il proprio nome nell'angolo in alto a sinistra e scegliendo "Crea un conto per adolescenti" dal menu a discesa. I genitori hanno anche la possibilità di scegliere il colore della carta di debito per adolescenti e di fornire informazioni pertinenti sul loro ragazzo, tra cui nome, data di nascita e indirizzo.

Attingendo al mercato bancario degli adolescenti, Venmo ha aperto una nuova strada agli adulti per iscriversi al servizio. Le nuove funzioni di Venmo dedicate agli adolescenti saranno disponibili per un gruppo selezionato di clienti il mese prossimo, mentre una disponibilità più ampia è prevista per le prossime settimane.

