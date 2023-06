Le méga service de streaming musical Spotify teste enfin officiellement une nouvelle fonctionnalité appelée "Your Offline Mix", conçue pour télécharger automatiquement les titres préférés récents d'un utilisateur. Le PDG Daniel Ek a confirmé le développement de l'application sur Twitter, marquant ainsi une étape importante dans l'évolution du streaming musical.

Bien qu'Ek n'ait pas donné plus de détails, une capture d'écran montre une liste de lecture capable de stocker des heures de musique. Cette fonction serait particulièrement utile dans les moments où l'on ne dispose d'aucune connexion, par exemple pendant un vol, et où l'on oublie de télécharger ses morceaux préférés à l'avance. Spotify propose depuis longtemps une fonction de lecture hors ligne, permettant aux utilisateurs de télécharger leurs listes de lecture et d'écouter de la musique sans connexion internet.

Selon plusieurs tweets, certains utilisateurs ont déjà remarqué l'apparition de la fonction Offline Mix dans leur application. Cependant, les territoires dans lesquels la fonction de mixage hors ligne est testée restent inconnus. Des inquiétudes subsistent également quant à sa disponibilité pour les utilisateurs gratuits. Nous avons contacté Spotify pour plus d'informations et nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons reçu une réponse.

En 2020, l'ingénieur inverse Jane Manchun Wong a découvert que Spotify développait la fonction de mixage hors ligne. Bien qu'elle n'ait jamais été officiellement publiée, la confirmation d'Ek suggère que la fonctionnalité est en effet sur la bonne voie pour devenir disponible pour les utilisateurs dans un avenir proche.

Notamment, le concurrent de Spotify, YouTube Music, propose déjà une fonction "Mixtape hors ligne". De plus, le service appartenant à Google permet aux utilisateurs de télécharger automatiquement jusqu'à 500 chansons dans différentes listes de lecture en activant simplement la fonctionnalité "Smart download". Cette mise à jour permet donc à Spotify de se mettre au diapason de son rival.

Alors que le marché de la musique en streaming continue d'évoluer et de croître, il sera intéressant de voir comment des fonctionnalités nouvelles et améliorées, telles que "Your Offline Mix" de Spotify, changeront la façon dont nous écoutons de la musique dans notre vie quotidienne.