Мега-сервис потоковой музыки Spotify наконец-то официально тестирует новую функцию под названием "Your Offline Mix", предназначенную для автоматической загрузки последних любимых треков пользователя. Генеральный директор Дэниел Эк подтвердил разработку приложения в Твиттере, что знаменует собой важный шаг вперед в эволюции потокового воспроизведения музыки.

Хотя Эк не предоставил более подробной информации, на скриншоте был показан плейлист, способный хранить музыку в течение нескольких часов. Эта функция будет особенно полезна для тех моментов, когда в условиях отсутствия связи, например, во время перелета, забываешь заранее скачать любимые мелодии. Spotify уже давно предлагает возможность автономного воспроизведения, позволяя пользователям загружать свои плейлисты и наслаждаться музыкой без подключения к Интернету.

Согласно нескольким твитам, некоторые пользователи уже заметили появление функции Offline Mix в своих приложениях. Однако территории, на которых тестируется функция автономного микширования, остаются неизвестными. Также есть сомнения по поводу ее доступности для бесплатных пользователей. Мы связались со Spotify для получения дополнительной информации и обновим эту статью, как только получим ответ.

Еще в 2020 году реверс-инженер Джейн Манчун Вонг обнаружил разработку Spotify функции автономного микширования. Несмотря на то, что функция так и не была официально выпущена, подтверждение Эка говорит о том, что она действительно находится на пути к тому, чтобы стать доступной для пользователей в ближайшем будущем.

Примечательно, что конкурент Spotify, YouTube Music, уже предлагает функцию "автономного микстейпа". Кроме того, сервис, принадлежащий Google, позволяет пользователям автоматически загружать до 500 песен из различных плейлистов, просто включив функцию "Умная загрузка". Таким образом, это обновление позволяет Spotify идти в ногу со своим отраслевым конкурентом.

В постоянно развивающемся мире разработки приложений такие компании, как AppMaster, революционизируют этот процесс, предлагая мощные инструменты no-code для создания бэкенда, веб- и мобильных приложений. Такие платформы, включая сам AppMaster, предоставляют клиентам визуальные инструменты для создания моделей данных, бизнес-процессов, REST API endpoints, и других критически важных компонентов для успеха приложения. Более того, платформы no-code призваны упростить разработку приложений, делая ее более быстрой и экономически эффективной для компаний любого размера.

Поскольку рынок потокового воспроизведения музыки продолжает развиваться и расти, будет интересно посмотреть, как новые и улучшенные функции, такие как "Your Offline Mix" от Spotify, изменят способ прослушивания музыки в нашей повседневной жизни.