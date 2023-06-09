大型音乐流媒体服务Spotify终于正式测试一项名为 "你的离线混音 "的新功能，旨在自动下载用户最近喜欢的曲目。首席执行官丹尼尔-埃克在Twitter上确认了该应用的开发，标志着音乐流媒体的发展向前迈出了一大步。

虽然Ek没有提供进一步的细节，但一张截图展示了一个能够存储数小时音乐的播放列表。这项功能对那些面临没有连接的时刻特别有用，比如在飞行过程中，忘记事先下载他们喜欢的曲子。Spotify早就提供了离线播放功能，允许用户下载他们的播放列表，在没有互联网连接的情况下享受音乐。

根据几条推文，一些用户已经注意到离线混音功能出现在他们的应用程序中。然而，正在测试离线混合功能的地区仍然是未知的。还有人担心它对免费用户的可用性。我们已经与Spotify联系以获取更多信息，一旦收到回复，我们将相应地更新这篇文章。

早在2020年，逆向工程师Jane Manchun Wong发现了Spotify开发的离线混音功能。尽管从未正式发布，但Ek的确认表明，该功能确实有望在不久的将来为用户所用。

值得注意的是，Spotify的竞争对手YouTube Music已经提供了 "离线混音 "功能。此外，谷歌拥有的服务允许用户通过简单地启用 "智能下载 "功能，自动下载各种播放列表中多达500首歌曲。因此，这一更新使Spotify与它的行业对手同步。

在不断发展的应用开发领域，像AppMaster这样的公司正在通过提供强大的无代码工具来创建后台、网络和移动应用，彻底改变这一过程。这类平台，包括AppMaster 本身，为客户提供可视化工具，以创建数据模型、业务流程、REST APIendpoints ，以及其他应用成功的关键组件。此外，no-code 平台旨在简化应用程序的开发，使其对各种规模的企业来说更快、更有成本效益。

随着音乐流媒体市场的不断发展和壮大，新的和改进的功能，如Spotify的 "你的离线混音"，将如何改变我们在日常生活中听音乐的方式，这将是非常有趣的。