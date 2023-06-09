Mega müzik akışı hizmeti Spotify, kullanıcının en son favori parçalarını otomatik olarak indirmek için tasarlanan 'Your Offline Mix' adlı yeni bir özelliği nihayet ve resmi olarak test ediyor. CEO Daniel Ek, uygulamanın gelişimini Twitter'da doğrulayarak, müzik akışının evriminde ileriye doğru büyük bir adım attı.

Ek daha fazla ayrıntı vermese de, bir ekran görüntüsü saatlerce müzik depolayabilen bir çalma listesini gösterdi. Bu özellik, uçuş sırasında en sevdikleri şarkıları önceden indirmeyi unutmak gibi bağlantının olmadığı anlar için özellikle yararlı olacaktır. Spotify uzun süredir çevrimdışı çalma özelliği sunarak kullanıcıların çalma listelerini indirmelerine ve internet bağlantısı olmadan müziğin keyfini çıkarmalarına olanak tanıyor.

Birkaç tweet'e göre, bazı kullanıcılar uygulamalarında Çevrimdışı Karma özelliğinin göründüğünü zaten fark ettiler. Ancak, çevrimdışı karıştırma özelliğinin test edildiği bölgeler bilinmiyor. Ücretsiz kullanıcılar için kullanılabilirliği konusunda da endişeler var. Daha fazla bilgi için Spotify'a ulaştık ve bir yanıt alır almaz bu makaleyi buna göre güncelleyeceğiz.

2020'de tersine mühendis Jane Manchun Wong, Spotify'ın çevrimdışı miksaj özelliğini geliştirdiğini keşfetti. Hiçbir zaman resmi olarak yayınlanmamasına rağmen, Ek'in onayı, özelliğin gerçekten de yakın gelecekte kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale gelme yolunda olduğunu gösteriyor.

Özellikle, Spotify'ın rakibi YouTube Music, halihazırda bir "Çevrimdışı mixtape" işlevi sunuyor. Ayrıca, Google'ın sahip olduğu hizmet, kullanıcıların yalnızca 'Akıllı indirme' işlevini etkinleştirerek çeşitli çalma listelerinde 500 adede kadar şarkıyı otomatik olarak indirmelerine olanak tanır. Bu güncelleme böylece Spotify'ı sektördeki rakibi ile güncel hale getiriyor.

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Müzik akışı pazarı gelişmeye ve büyümeye devam ettikçe, Spotify'ın "Your Offline Mix" gibi yeni ve geliştirilmiş özelliklerin günlük hayatımızda müzik dinleme şeklimizi nasıl değiştireceğini görmek ilginç olacak.