Il mega servizio di streaming musicale Spotify sta finalmente e ufficialmente testando una nuova funzione chiamata "Your Offline Mix", progettata per scaricare automaticamente i recenti brani preferiti di un utente. Il CEO Daniel Ek ha confermato lo sviluppo dell'applicazione su Twitter, segnando un importante passo avanti nell'evoluzione dello streaming musicale.

Sebbene Ek non abbia fornito ulteriori dettagli, uno screenshot ha mostrato una playlist in grado di memorizzare ore di musica. Questa funzione sarebbe particolarmente utile per quei momenti in cui ci si trova in assenza di connettività, come ad esempio durante un volo, dimenticando di scaricare in anticipo i brani preferiti. Spotify offre da tempo la possibilità di riproduzione offline, consentendo agli utenti di scaricare le proprie playlist e ascoltare la musica senza una connessione a Internet.

Secondo diversi tweet, alcuni utenti hanno già notato la comparsa della funzione Mix offline nelle loro app. Tuttavia, i territori in cui la funzione di mix offline è in fase di test rimangono sconosciuti. Ci sono anche dubbi sulla sua disponibilità per gli utenti gratuiti. Abbiamo contattato Spotify per avere maggiori informazioni e aggiorneremo questo articolo non appena riceveremo una risposta.

Nel 2020, il reverse engineer Jane Manchun Wong ha scoperto lo sviluppo della funzione di mix offline da parte di Spotify. Nonostante non sia mai stata rilasciata ufficialmente, la conferma di Ek suggerisce che la funzione è effettivamente in procinto di essere disponibile per gli utenti nel prossimo futuro.

In particolare, il concorrente di Spotify, YouTube Music, offre già una funzione "mixtape offline". Inoltre, il servizio di proprietà di Google consente agli utenti di scaricare automaticamente fino a 500 brani di varie playlist semplicemente attivando la funzionalità "Download intelligente". Questo aggiornamento porta Spotify al passo con il suo rivale di settore.

Nel mondo in continua evoluzione dello sviluppo di applicazioni, aziende come AppMaster stanno rivoluzionando il processo offrendo potenti strumenti no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili. Tali piattaforme, tra cui la stessa AppMaster, forniscono ai clienti strumenti visivi per creare modelli di dati, processi aziendali, API REST endpoints e altri componenti critici per il successo delle applicazioni. Inoltre, le piattaforme di no-code sono progettate per semplificare lo sviluppo delle app, rendendolo più veloce ed economico per le aziende di tutte le dimensioni.

Poiché il mercato dello streaming musicale continua a evolversi e a crescere, sarà interessante vedere come nuove e migliori funzionalità, come "Your Offline Mix" di Spotify, cambieranno il modo in cui ascoltiamo la musica nella nostra vita quotidiana.