O mega serviço de streaming de música Spotify está finalmente e oficialmente a testar uma nova funcionalidade chamada "Your Offline Mix", concebida para descarregar automaticamente as faixas favoritas recentes de um utilizador. O CEO Daniel Ek confirmou o desenvolvimento da aplicação no Twitter, marcando um grande passo em frente na evolução do streaming de música.

Embora Ek não tenha fornecido mais pormenores, uma captura de ecrã mostrava uma lista de reprodução capaz de armazenar música durante horas. Esta funcionalidade seria particularmente útil para aqueles momentos em que não há conectividade, como durante um voo, esquecendo-se de descarregar as suas músicas favoritas de antemão. Há muito que o Spotify oferece a capacidade de reprodução offline, permitindo aos utilizadores descarregar as suas listas de reprodução e desfrutar de música sem uma ligação à Internet.

De acordo com vários tweets, alguns utilizadores já notaram a funcionalidade Offline Mix a aparecer nas suas aplicações. No entanto, os territórios em que a funcionalidade de mistura offline está a ser testada permanecem desconhecidos. Existem também preocupações quanto à sua disponibilidade para os utilizadores gratuitos. Entramos em contato com o Spotify para obter mais informações e atualizaremos este artigo assim que recebermos uma resposta.

Em 2020, o engenheiro reverso Jane Manchun Wong descobriu o desenvolvimento do recurso de mixagem offline do Spotify. Apesar de nunca ter sido lançada oficialmente, a confirmação de Ek sugere que a funcionalidade está de facto no bom caminho para ficar disponível para os utilizadores num futuro próximo.

Nomeadamente, o concorrente do Spotify, o YouTube Music, já oferece a função "Offline mixtape". Além disso, o serviço propriedade da Google permite aos utilizadores descarregar automaticamente até 500 músicas de várias listas de reprodução, bastando para isso activar a funcionalidade "Smart download". Esta actualização coloca o Spotify a par do seu rival no sector.

À medida que o mercado de streaming de música continua a evoluir e a crescer, será interessante ver como as novas e melhoradas funcionalidades, como a "Your Offline Mix" do Spotify, irão mudar a forma como ouvimos música no nosso quotidiano.