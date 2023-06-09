تختبر خدمة بث الموسيقى الضخمة Spotify أخيرًا وبشكل رسمي ميزة جديدة تسمى "Your Offline Mix" ، وهي مصممة لتنزيل المقاطع الصوتية الحديثة المفضلة للمستخدم تلقائيًا. أكد الرئيس التنفيذي دانيال إيك تطوير التطبيق على Twitter ، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تطور تدفق الموسيقى.

على الرغم من أن Ek لم يقدم مزيدًا من التفاصيل ، فقد عرضت لقطة شاشة قائمة تشغيل قادرة على تخزين ساعات من الموسيقى. ستكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لتلك اللحظات عندما تواجه عدم وجود اتصال ، مثل أثناء الرحلة ، نسيان تنزيل نغماتهم المفضلة مسبقًا. لطالما قدمت Spotify إمكانية التشغيل في وضع عدم الاتصال ، مما يسمح للمستخدمين بتنزيل قوائم التشغيل الخاصة بهم والاستمتاع بالموسيقى دون اتصال بالإنترنت.

وفقًا للعديد من التغريدات ، لاحظ بعض المستخدمين بالفعل ظهور ميزة Offline Mix في تطبيقاتهم. ومع ذلك ، تظل المناطق التي يتم فيها اختبار ميزة المزج دون اتصال غير معروفة. هناك أيضًا مخاوف بشأن توفره للمستخدمين المجانيين. لقد تواصلنا مع Spotify للحصول على مزيد من المعلومات وسنقوم بتحديث هذه المقالة وفقًا لذلك بمجرد أن نتلقى ردًا.

مرة أخرى في عام 2020 ، اكتشفت المهندسة العكسية Jane Manchun Wong تطوير Spotify لميزة المزيج غير المتصلة بالإنترنت. على الرغم من عدم إصدارها رسميًا ، إلا أن تأكيد Ek يشير إلى أن الميزة في طريقها بالفعل لتصبح متاحة للمستخدمين في المستقبل القريب.

والجدير بالذكر أن منافس Spotify ، YouTube Music ، يقدم بالفعل وظيفة "شريط الأغاني غير المتصل". علاوة على ذلك ، تتيح الخدمة المملوكة لشركة Google للمستخدمين تنزيل ما يصل إلى 500 أغنية تلقائيًا عبر قوائم التشغيل المختلفة ببساطة عن طريق تمكين وظيفة "التنزيل الذكي". وبالتالي ، فإن هذا التحديث يجعل Spotify مواكبًا للسرعة مع منافستها في الصناعة.

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مع استمرار تطور ونمو سوق بث الموسيقى ، سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستغير الميزات الجديدة والمحسّنة ، مثل "Your Offline Mix" من Spotify ، الطريقة التي نستمع بها إلى الموسيقى في حياتنا اليومية.