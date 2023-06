Der Mega-Musikstreamingdienst Spotify testet endlich offiziell eine neue Funktion namens "Your Offline Mix", mit der die aktuellen Lieblingstitel eines Nutzers automatisch heruntergeladen werden können. CEO Daniel Ek bestätigte die Entwicklung der App auf Twitter, was einen großen Schritt in der Entwicklung des Musikstreaming darstellt.

Obwohl Ek keine weiteren Details nannte, zeigte ein Screenshot eine Wiedergabeliste, in der stundenlang Musik gespeichert werden kann. Diese Funktion wäre besonders nützlich für Momente, in denen man keine Internetverbindung hat, z. B. während eines Fluges, und vergisst, seine Lieblingssongs vorher herunterzuladen. Spotify bietet schon seit langem eine Offline-Wiedergabefunktion, mit der Nutzer ihre Wiedergabelisten herunterladen und Musik ohne Internetverbindung genießen können.

Einigen Tweets zufolge haben einige Nutzer bereits bemerkt, dass die Offline-Mix-Funktion in ihren Apps auftaucht. In welchen Gebieten die Offline-Mix-Funktion getestet wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Es gibt auch Bedenken, ob die Funktion für kostenlose Nutzer verfügbar ist. Wir haben Spotify um weitere Informationen gebeten und werden diesen Artikel entsprechend aktualisieren, sobald wir eine Antwort erhalten haben.

Im Jahr 2020 entdeckte die Reverse-Ingenieurin Jane Manchun Wong die Entwicklung der Offline-Mix-Funktion durch Spotify. Obwohl sie nie offiziell veröffentlicht wurde, deutet die Bestätigung von Ek darauf hin, dass die Funktion tatsächlich auf dem Weg ist, in naher Zukunft für Nutzer verfügbar zu werden.

Spotifys Konkurrent YouTube Music bietet bereits eine Offline-Mixtape-Funktion an. Darüber hinaus ermöglicht der Google-eigene Dienst seinen Nutzern das automatische Herunterladen von bis zu 500 Songs aus verschiedenen Wiedergabelisten, indem sie einfach die Funktion "Smart Download" aktivieren. Mit diesem Update zieht Spotify mit seinem Branchenrivalen gleich.

Da sich der Musik-Streaming-Markt weiter entwickelt und wächst, wird es interessant sein zu sehen, wie neue und verbesserte Funktionen, wie Spotifys "Your Offline Mix", die Art und Weise, wie wir im Alltag Musik hören, verändern werden.