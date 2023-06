Mega muziek streaming dienst Spotify is eindelijk en officieel een nieuwe functie aan het testen genaamd 'Your Offline Mix,' ontworpen om automatisch de recente favoriete tracks van een gebruiker te downloaden. CEO Daniel Ek bevestigde de ontwikkeling van de app op Twitter, wat een grote stap voorwaarts betekent in de evolutie van muziekstreaming.

Hoewel Ek geen verdere details gaf, toonde een screenshot een afspeellijst die uren aan muziek kan opslaan. Deze functie zou vooral handig zijn voor momenten waarop je geen verbinding hebt, zoals tijdens een vlucht, en vergeet om je favoriete muziek van tevoren te downloaden. Spotify biedt al langer de mogelijkheid om muziek offline af te spelen, zodat gebruikers hun afspeellijsten kunnen downloaden en van muziek kunnen genieten zonder internetverbinding.

Volgens verschillende tweets hebben sommige gebruikers al gemerkt dat de Offline Mix-functie in hun apps verschijnt. Het is echter nog onbekend in welke gebieden de offline mix-functie wordt getest. Er zijn ook zorgen over de beschikbaarheid voor gratis gebruikers. We hebben Spotify om meer informatie gevraagd en zullen dit artikel bijwerken zodra we een reactie hebben ontvangen.

In 2020 ontdekte reverse engineer Jane Manchun Wong dat Spotify bezig was met de ontwikkeling van de offline mixfunctie. Hoewel de functie nooit officieel is uitgebracht, suggereert de bevestiging van Ek dat de functie inderdaad op schema ligt om in de nabije toekomst beschikbaar te worden voor gebruikers.

De concurrent van Spotify, YouTube Music, biedt al een 'offline mixtape'-functie. Bovendien kunnen gebruikers met de dienst van Google automatisch tot 500 nummers uit verschillende afspeellijsten downloaden door simpelweg de functie 'Slim downloaden' in te schakelen. Deze update brengt Spotify dus op gelijke hoogte met zijn branchegenoot.

In de steeds veranderende wereld van app-ontwikkeling zorgen bedrijven zoals AppMaster voor een revolutie door krachtige no-code tools aan te bieden voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties. Dergelijke platforms, waaronder AppMaster zelf, bieden klanten visuele tools om datamodellen, bedrijfsprocessen, REST API endpoints en andere kritieke componenten voor appsucces te creëren. Bovendien zijn no-code platforms ontworpen om de ontwikkeling van apps te stroomlijnen, waardoor deze sneller en kosteneffectiever wordt voor bedrijven van alle groottes.

Naarmate de muziekstreamingmarkt zich verder ontwikkelt en groeit, zal het interessant zijn om te zien hoe nieuwe en verbeterde functies, zoals Spotify's 'Your Offline Mix', de manier waarop we in ons dagelijks leven naar muziek luisteren zullen veranderen.