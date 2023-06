Mega serwis streamingu muzyki Spotify w końcu oficjalnie testuje nową funkcję o nazwie "Your Offline Mix", zaprojektowaną do automatycznego pobierania ulubionych utworów użytkownika. Dyrektor generalny Daniel Ek potwierdził rozwój aplikacji na Twitterze, oznaczając duży krok naprzód w ewolucji strumieniowego przesyłania muzyki.

Chociaż Ek nie podał dalszych szczegółów, zrzut ekranu pokazał listę odtwarzania zdolną do przechowywania godzin muzyki. Funkcja ta byłaby szczególnie przydatna w chwilach, gdy nie ma połączenia, na przykład podczas lotu, zapominając o wcześniejszym pobraniu ulubionych utworów. Spotify od dawna oferuje możliwość odtwarzania offline, umożliwiając użytkownikom pobieranie list odtwarzania i słuchanie muzyki bez połączenia z Internetem.

Według kilku tweetów, niektórzy użytkownicy zauważyli już funkcję Offline Mix pojawiającą się w ich aplikacjach. Jednak terytoria, na których testowana jest funkcja miksowania offline, pozostają nieznane. Istnieją również obawy co do jej dostępności dla darmowych użytkowników. Skontaktowaliśmy się ze Spotify, aby uzyskać więcej informacji i zaktualizujemy ten artykuł, gdy tylko otrzymamy odpowiedź.

W 2020 roku inżynier wsteczny Jane Manchun Wong odkrył rozwój funkcji miksowania offline w Spotify. Pomimo tego, że nigdy nie została oficjalnie wydana, potwierdzenie Ek sugeruje, że funkcja ta jest rzeczywiście na dobrej drodze do udostępnienia użytkownikom w najbliższej przyszłości.

Warto zauważyć, że konkurent Spotify, YouTube Music, oferuje już funkcję "Offline mixtape". Co więcej, usługa należąca do Google umożliwia użytkownikom automatyczne pobieranie do 500 utworów z różnych list odtwarzania, po prostu włączając funkcję "Inteligentne pobieranie". Ta aktualizacja sprawia, że Spotify jest na bieżąco ze swoim branżowym rywalem.

Ponieważ rynek strumieniowego przesyłania muzyki wciąż ewoluuje i rośnie, interesujące będzie obserwowanie, jak nowe i ulepszone funkcje, takie jak "Your Offline Mix" Spotify, zmienią sposób, w jaki słuchamy muzyki w naszym codziennym życiu.