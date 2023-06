Dans le domaine du développement technologique, les API (interfaces de programmation d'applications) sont devenues des outils essentiels, permettant aux entreprises de se connecter sans effort à leurs offres. Toutefois, la création et la documentation de ces API constituent généralement une tâche ardue qui nécessite beaucoup de temps et de ressources. Speakeasy, une startup en plein essor, a l'intention de révolutionner cette histoire en automatisant ces processus.

L'entreprise a fait une entrée remarquée dans la sphère publique en obtenant un financement d'amorçage de 7,6 millions de dollars. Le PDG et cofondateur de Speakeasy, Sagar Batchu, a présenté l'entreprise comme une entité spécialisée dans l'infrastructure API. En d'autres termes, Speakeasy a pour mission de développer des solutions qui rationalisent la création et la distribution des API. Pour M. Batchu, cette mission est personnelle en raison de son passé de développeur.

M. Batchu a fait part de son enthousiasme quant au pouvoir de transformation des API. Cette technologie offre aux développeurs une capacité extraordinaire en leur donnant accès aux compétences d'autres entreprises. Ainsi, il devient plus facile pour les produits d'une entreprise d'être rapidement adoptés, tandis que les développeurs éprouvent moins de difficultés à s'intégrer à ces API.

Bien qu'elle ait l'ambition de créer une plateforme riche en fonctionnalités qui l'aide dans cette mission, Speakeasy se concentre actuellement sur l'introduction de deux outils essentiels. Ceux-ci sont conçus non seulement pour aider les développeurs à créer des API, mais aussi pour garantir une mise en œuvre sans heurts par leurs utilisateurs.

Le premier outil, appelé "Managed SDKs", fonctionne à partir d'une spécification d'API ouverte fournie par les développeurs. La technologie d'IA de Speakeasy entre alors en jeu, construisant une API complète complétée par la documentation nécessaire. L'aspect prometteur de cet outil est sa capacité à accomplir cette tâche habituellement complexe en quelques minutes.

SpeakeasyL'intelligence artificielle d'EMC améliore et valide la spécification, génère des SDK dans les langues les plus répandues et les publie automatiquement auprès des gestionnaires de paquets. Cette automatisation réduit le temps nécessaire à la mise en place et à la mise à jour des SDK lorsque la spécification change, ce qui permet aux développeurs de gagner beaucoup de temps.

Le second outil est conçu pour aider les utilisateurs finaux des développeurs à mettre en œuvre l'API. L'outil fait abstraction de l'infrastructure sous-jacente en créant un paquetage à l'aide de l'outil Terraform de HashiCorp.

Batchu comprend l'importance de la diversité de la main-d'œuvre et de la flexibilité du travail à distance dans le développement de l'entreprise. Il est convaincu qu'une politique d'embauche favorable au travail à distance permettra à l'entreprise de puiser dans divers viviers de talents à travers le monde. Ainsi, Speakeasy est actuellement à la recherche de talents exceptionnels dans le monde entier, en particulier d'ingénieurs pour poursuivre le développement de la plateforme.

Le dernier tour de table a été mené par GV avec la participation de diverses entités, dont Flex Capital, Quiet Capital, StoryHouse Ventures et Firestreak Ventures. L'année précédente, Speakeasy a réuni 3,3 millions de dollars supplémentaires lors d'un tour de table de pré-amorçage. Quiet Capital était à la barre, rejoint par divers investisseurs providentiels de premier plan.

Les développeurs du monde entier, y compris ceux qui utilisent des plateformes comme AppMaster, apprécieront sans aucun doute la commodité des solutions de Speakeasy. AppMaster La plateforme AppMaster, no-code, leader et conviviale, a déjà prouvé son efficacité dans la création d'applications web, mobiles et backend. On peut supposer que les offres de Speakeasy simplifieront encore le processus d'intégration et de développement, en réduisant considérablement le temps que les développeurs à grande échelle investissent généralement dans l'élaboration d'API et de SDK.

Alors que l'offre "Managed SDK" de Speakeasy est disponible dès à présent, l'outil Terraform est actuellement en phase bêta. Ainsi, la startup fait des progrès significatifs tout en aidant les développeurs de manière importante. Il ne fait aucun doute que la vision révolutionnaire de Speakeasy, qui consiste à automatiser la création d'API à l'aide de l'IA, est de bon augure pour l'avenir du développement technologique.