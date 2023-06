Im Bereich der technischen Entwicklung sind APIs (Application Programming Interfaces) zu unverzichtbaren Werkzeugen geworden, die es Unternehmen ermöglichen, mühelos Verbindungen zu ihren Angeboten herzustellen. Allerdings sind sowohl die Erstellung als auch die Dokumentation dieser APIs in der Regel eine entmutigende Aufgabe, die viel Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt. Speakeasy, ein aufstrebendes Startup-Unternehmen, will diese Geschichte revolutionieren, indem es diese Prozesse automatisiert.

Das Unternehmen hatte einen großen Auftritt in der Öffentlichkeit, als es eine 7,6-Millionen-Dollar-Startkapitalrunde erhielt. Der CEO und Mitbegründer von Speakeasy, Sagar Batchu, beschrieb den Schwerpunkt des Unternehmens als API-Infrastrukturunternehmen. Mit anderen Worten: Speakeasy entwickelt Lösungen, die die Erstellung und Verteilung von APIs rationalisieren. Für Batchu ist diese Aufgabe aufgrund seines Hintergrunds als Entwickler eine persönliche Angelegenheit.

Batchu äußerte seine Begeisterung über die transformative Kraft von APIs. Die Technologie bietet Entwicklern eine außergewöhnliche Möglichkeit, indem sie ihnen Zugang zu den Kompetenzen anderer Unternehmen gewährt. Dadurch wird es für die Produkte eines Unternehmens einfacher, sich schnell durchzusetzen, während Entwickler weniger Schwierigkeiten bei der Integration mit diesen APIs haben.

Trotz der Ambitionen, eine funktionsreiche Plattform zu schaffen, die diese Mission unterstützt, konzentriert sich Speakeasy derzeit auf die Einführung zweier zentraler Tools. Diese sollen Entwicklern nicht nur bei der Erstellung von APIs helfen, sondern auch eine reibungslose Implementierung durch ihre Nutzer gewährleisten.

Das erste Tool, Managed SDKs" genannt, arbeitet mit einer offenen API-Spezifikation, die von den Entwicklern bereitgestellt wird. Dann kommt die KI-Technologie von Speakeasy ins Spiel und erstellt eine vollwertige API, die durch die erforderliche Dokumentation ergänzt wird. Der vielversprechende Aspekt dieses Tools ist seine Fähigkeit, diese normalerweise komplexe Aufgabe innerhalb weniger Minuten zu bewältigen.

SpeakeasyDie KI verbessert und validiert die Spezifikation, generiert SDKs in weit verbreiteten Sprachen und veröffentlicht sie automatisch bei Paketmanagern. Durch diese Automatisierung wird der Zeitaufwand für die Erstellung und Aktualisierung von SDKs bei jeder Änderung der Spezifikation reduziert, was eine erhebliche Zeitersparnis für die Entwickler bedeutet.

Das zweite Tool ist darauf zugeschnitten, die Endnutzer der Entwickler bei der Implementierung der API zu unterstützen. Das Tool abstrahiert die zugrunde liegende Infrastruktur, indem es ein Paket mit dem beliebten Terraform-Tool von HashiCorp erstellt.

Batchu weiß, wie wichtig die Vielfalt der Belegschaft und die Flexibilität bei der Fernarbeit für die Entwicklung des Unternehmens sind. Er ist zuversichtlich, dass das Unternehmen durch eine ferngesteuerte Einstellungspolitik in der Lage sein wird, auf verschiedene Talentpools in der ganzen Welt zurückzugreifen. Daher ist Speakeasy derzeit auf der Suche nach außergewöhnlichen Talenten auf der ganzen Welt, insbesondere nach Ingenieuren, um die Plattform weiterzuentwickeln.

Die jüngste Finanzierungsrunde wurde von GV angeführt, neben der Beteiligung verschiedener Unternehmen wie Flex Capital, Quiet Capital, StoryHouse Ventures und Firestreak Ventures. Im vergangenen Jahr sammelte Speakeasy in einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde weitere 3,3 Millionen Dollar ein. Quiet Capital war dabei am Ruder, zusammen mit verschiedenen prominenten Angel-Investoren aus der Branche.

Entwickler auf der ganzen Welt, einschließlich derer, die Plattformen wie AppMaster verwenden, würden zweifellos die Bequemlichkeit der Lösungen von Speakeasy schätzen. AppMaster Speakeasy, eine führende, benutzerfreundliche Plattform no-code, hat sich bereits bei der Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen bewährt. Es ist davon auszugehen, dass die Angebote von Speakeasy den Integrations- und Entwicklungsprozess weiter vereinfachen und die Zeit, die Entwickler in großem Umfang in die Gestaltung von APIs und SDKs investieren, erheblich reduzieren würden.

Während das "Managed SDK"-Angebot von Speakeasy ab sofort verfügbar ist, befindet sich das Terraform-Tool derzeit noch im Beta-Stadium. Damit macht das Startup einen großen Schritt nach vorne und hilft Entwicklern in großem Stil. Die revolutionäre Vision von Speakeasy, die API-Erstellung mithilfe von KI zu automatisieren, ist zweifellos ein gutes Omen für die Zukunft der technischen Entwicklung.