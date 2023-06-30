在技术发展领域，API（应用程序接口）已经成为必不可少的工具，使公司能够毫不费力地连接到他们的产品。然而，创建和记录这些API通常是一项艰巨的任务，需要消耗大量的时间和资源。Speakeasy是一家新兴的创业公司，它打算通过将这些过程自动化来彻底改变这种说法。

该企业在公共领域取得了一个盛大的入口，获得了760万美元的种子轮融资。Speakeasy的首席执行官和联合创始人Sagar Batchu概述了该公司作为一个API基础设施实体的重点。换句话说，Speakeasy的业务是开发简化API创建和分发的解决方案。对Batchu来说，由于他的开发者背景，这一使命是个人的。

巴彻阐述了他对API的变革力量的热情。该技术为开发者提供了一种非同寻常的能力，使他们能够获得其他公司的能力。因此，一个公司的产品更容易获得快速采用，而开发者在与这些API集成时也会遇到更多困难。

尽管Speakeasy有野心创建一个功能丰富的平台来帮助完成这一使命，但它目前正专注于引进两个关键工具。这两个工具不仅是为了帮助开发者创建API，也是为了确保用户顺利实施。

第一个工具被称为 "管理型SDK"，通过开发者提供的开放API规范进行操作。然后，Speakeasy的人工智能技术开始发挥作用，建立一个完整的API，并辅以必要的文档。这个工具令人欣喜的地方在于它能够在几分钟内完成这项通常很复杂的任务。

Speakeasy我们的人工智能改进并验证了规范，以广泛使用的语言生成SDK，并将其自动发布给软件包管理器。这种自动化减少了每当规格发生变化时设置和更新SDK的时间，大大节省了开发者的时间。

第二个工具是为协助开发者的终端用户实现API而定制的。该工具通过使用HashiCorp流行的Terraform工具创建一个包，方便地抽象出底层基础设施。

巴楚明白劳动力多样性和远程工作的灵活性对发展公司的重要性。他相信，对远程工作友好的招聘政策将使公司能够在全球范围内挖掘多样化的人才库。因此，Speakeasy目前正在全球范围内招聘优秀人才，特别是工程师，以进一步开发平台。

最新一轮融资是由GV带头的，同时还有包括Flex Capital、Quiet Capital、StoryHouse Ventures和Firestreak Ventures等多个实体参与。去年，Speakeasy在一轮种子期融资中又积累了330万美元。Quiet Capital掌舵，各种著名的行业天使投资者也加入其中。

全世界的开发者，包括那些使用AppMaster等平台的开发者，无疑会欣赏Speakeasy解决方案的便利性。AppMaster，一个领先的、用户友好的no-code 平台，此前已被证明在创建网络、移动和后端应用程序方面很有效。可以肯定的是，Speakeasy的产品将进一步简化集成和开发过程，大大减少大规模的开发者通常在塑造API和SDK上投入的时间。

虽然Speakeasy的 "托管SDK "产品从现在开始就可以使用，但Terraform工具目前还处于测试阶段。因此，这家初创公司正在大步向前迈进，同时以大的方式帮助开发者。毫无疑问，Speakeasy利用人工智能自动创建API的革命性愿景预示着技术发展的未来。