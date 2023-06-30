В сфере развития технологий API (интерфейсы прикладного программирования) стали важнейшими инструментами, позволяющими компаниям без особых усилий подключаться к своим предложениям. Однако создание и документирование этих API, как правило, является сложной задачей, отнимающей много времени и ресурсов. Speakeasy, развивающийся стартап, намерен совершить революцию в этой области, автоматизировав эти процессы.

Предприятие совершило грандиозный выход в публичную сферу, получив 7,6 млн долларов США в качестве начального финансирования. Генеральный директор и соучредитель Speakeasy, Сагар Батчу, рассказал о том, что компания специализируется на инфраструктуре API. Другими словами, Speakeasy занимается разработкой решений, которые упрощают создание и распространение API. Для Батчу эта миссия является личной, поскольку он сам был разработчиком.

Батчу выразил свой энтузиазм по поводу преобразующей силы API. Эта технология дает разработчикам необыкновенные возможности, предоставляя им доступ к компетенциям других компаний. Таким образом, продуктам компании становится легче быстро внедряться, а разработчики испытывают меньше трудностей при интеграции с этими API.

Несмотря на амбиции по созданию многофункциональной платформы, которая поможет в этой миссии, Speakeasy в настоящее время сосредоточена на внедрении двух ключевых инструментов. Они предназначены не только для помощи разработчикам в создании API, но и для обеспечения их беспроблемного применения пользователями.

Первый инструмент, называемый "управляемые SDK", работает на основе спецификации открытого API, предоставленной разработчиками. Затем в дело вступает технология искусственного интеллекта Speakeasy, которая создает полноценный API, дополненный необходимой документацией. Многообещающим аспектом этого инструмента является его способность выполнить эту обычно сложную задачу в течение нескольких минут.

SpeakeasyИИ улучшает и проверяет спецификацию, генерирует SDK на широко используемых языках и автоматически публикует их в менеджерах пакетов. Такая автоматизация сокращает время, необходимое для создания и обновления SDK при каждом изменении спецификации, что значительно экономит время разработчиков.

Второй инструмент предназначен для помощи конечным пользователям разработчиков в реализации API. Инструмент удобно абстрагирует базовую инфраструктуру путем создания пакета с помощью популярного инструмента Terraform компании HashiCorp.

Батчу понимает важность разнообразия рабочей силы и гибкости удаленной работы для развития компании. Он уверен, что политика удаленного найма позволит компании использовать разнообразные кадровые резервы по всему миру. В связи с этим Speakeasy в настоящее время ищет исключительные таланты по всему миру, особенно инженеров для дальнейшего развития платформы.

Последний раунд финансирования был проведен под руководством GV при участии различных организаций, включая Flex Capital, Quiet Capital, StoryHouse Ventures и Firestreak Ventures. В прошлом году компания Speakeasy привлекла еще 3,3 миллиона долларов в рамках предварительного начального раунда финансирования. Во главе компании стоял Quiet Capital, к которому присоединились различные известные отраслевые инвесторы-ангелы.

Разработчики по всему миру, включая тех, кто использует такие платформы, как AppMaster, несомненно, оценят удобство решений Speakeasy. AppMaster Ведущая и удобная платформа no-code уже доказала свою эффективность при создании веб-, мобильных и бэкенд-приложений. Можно с уверенностью предположить, что предложения Speakeasy еще больше упростят процесс интеграции и разработки, значительно сократив время, которое разработчики широкого масштаба обычно вкладывают в формирование API и SDK.

В то время как предложение 'Managed SDK' от Speakeasy доступно с сегодняшнего дня, инструмент Terraform в настоящее время находится на стадии бета-тестирования. Таким образом, стартап делает значительные шаги вперед, помогая разработчикам в значительной степени. Без сомнения, революционное видение Speakeasy по автоматизации создания API с помощью искусственного интеллекта сулит большое будущее технологическим разработкам.