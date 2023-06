Op het gebied van technische ontwikkeling zijn API's (Application Programming Interfaces) essentiële hulpmiddelen geworden, waarmee bedrijven moeiteloos verbinding kunnen maken met hun aanbod. Echter, zowel het creëren als het documenteren van deze API's is over het algemeen een ontmoedigende taak die veel tijd en middelen kost. Speakeasy, een ontluikende startup, is van plan een revolutie teweeg te brengen door deze processen te automatiseren.

De onderneming maakte een grootse entree in de publieke sfeer met het binnenhalen van een financieringsronde van $7,6 miljoen. De CEO en medeoprichter van Speakeasy, Sagar Batchu, schetste de focus van het bedrijf als een API-infrastructuur entiteit. Met andere woorden, Speakeasy houdt zich bezig met het ontwikkelen van oplossingen die de creatie en distributie van API's stroomlijnen. Voor Batchu is deze missie persoonlijk vanwege zijn achtergrond als ontwikkelaar.

Batchu verwoordde zijn enthousiasme over de transformatieve kracht van API's. De technologie biedt ontwikkelaars een buitengewone mogelijkheid door hen toegang te geven tot de competenties van andere bedrijven. Op die manier wordt het gemakkelijker om de producten van een bedrijf snel aan te nemen, terwijl ontwikkelaars ook minder problemen ondervinden bij het integreren met die API's.

Hoewel Speakeasy de ambitie heeft om een platform te creëren dat rijk is aan functies en dat helpt bij deze missie, richt het bedrijf zich momenteel op de introductie van twee cruciale tools. Deze zijn niet alleen ontworpen om ontwikkelaars te helpen bij het maken van API's, maar ook om te zorgen voor een soepele implementatie door hun gebruikers.

De eerste tool, die 'Managed SDKs' wordt genoemd, werkt via een Open API-specificatie die door ontwikkelaars wordt aangeleverd. De AI-technologie van Speakeasy komt dan in actie en bouwt een volwaardige API, aangevuld met de nodige documentatie. Het veelbelovende aspect van deze tool is het vermogen om deze doorgaans complexe taak binnen een paar minuten te volbrengen.

SpeakeasyDe AI verbetert en valideert de specificaties, genereert SDK's in veelgebruikte talen en publiceert deze automatisch naar pakketbeheerders. Deze automatisering vermindert de tijd die nodig is om SDK's op te stellen en bij te werken telkens als de specificaties veranderen, waardoor ontwikkelaars aanzienlijk tijd besparen.

De tweede tool is op maat gemaakt om de eindgebruikers van de ontwikkelaars te helpen bij het implementeren van de API. De tool abstraheert eenvoudig de onderliggende infrastructuur door een pakket te creëren met behulp van de populaire Terraform-tool van HashiCorp.

Batchu begrijpt het belang van diversiteit van het personeelsbestand en flexibiliteit van werken op afstand bij de ontwikkeling van het bedrijf. Hij is ervan overtuigd dat een aannamebeleid dat op afstand werkt het bedrijf in staat zal stellen om diverse talentpools over de hele wereld aan te boren. Daarom is Speakeasy momenteel op zoek naar uitzonderlijk talent over de hele wereld, vooral ingenieurs om het platform verder te ontwikkelen.

De laatste financieringsronde werd geleid door GV naast deelname van verschillende entiteiten waaronder Flex Capital, Quiet Capital, StoryHouse Ventures en Firestreak Ventures. In het voorgaande jaar verzamelde Speakeasy nog eens $3,3 miljoen in een pre-seed financieringsronde. Quiet Capital stond aan het roer, samen met verschillende prominente investeerders uit de industrie.

Ontwikkelaars over de hele wereld, inclusief degenen die platforms zoals AppMaster gebruiken, zouden ongetwijfeld het gemak van Speakeasy's oplossingen waarderen. AppMaster Speakeasy, een toonaangevend, gebruiksvriendelijk no-code platform, heeft eerder bewezen effectief te zijn bij het maken van web-, mobiele en back-end applicaties. Het is veilig om aan te nemen dat Speakeasy's aanbod het integratie- en ontwikkelingsproces verder zou vereenvoudigen, waardoor ontwikkelaars op grote schaal aanzienlijk minder tijd zouden hoeven te investeren in het vormgeven van API's en SDK's.

Terwijl het 'Managed SDK'-aanbod van Speakeasy vanaf nu beschikbaar is, bevindt de Terraform-tool zich momenteel in de bètafase. De startup maakt dus belangrijke stappen voorwaarts en helpt ontwikkelaars op een grote manier. Speakeasy's revolutionaire visie om het maken van API's te automatiseren met behulp van AI belooft ongetwijfeld veel goeds voor de toekomst van technologieontwikkeling.