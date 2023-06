Nel regno dello sviluppo tecnologico, le API (Application Programming Interfaces) sono diventate strumenti essenziali, che consentono alle aziende di connettersi senza sforzo alle loro offerte. Tuttavia, sia la creazione che la documentazione di queste API sono generalmente un compito arduo che richiede molto tempo e risorse. Speakeasy, una startup emergente, intende rivoluzionare questa storia automatizzando questi processi.

L'impresa ha fatto un ingresso in grande stile nella sfera pubblica, assicurandosi un round di finanziamento di 7,6 milioni di dollari. L'amministratore delegato e cofondatore di Speakeasy, Sagar Batchu, ha descritto l'obiettivo dell'azienda come un'entità di infrastruttura API. In altre parole, Speakeasy si occupa di sviluppare soluzioni che semplificano la creazione e la distribuzione di API. Per Batchu, questa missione è personale grazie al suo background di sviluppatore.

Batchu ha espresso il suo entusiasmo per il potere di trasformazione delle API. Questa tecnologia offre agli sviluppatori una straordinaria capacità, consentendo loro di accedere alle competenze di altre aziende. In questo modo, diventa più facile per i prodotti di un'azienda ottenere una rapida adozione, mentre gli sviluppatori incontrano meno difficoltà quando si integrano con queste API.

Pur avendo l'ambizione di creare una piattaforma ricca di funzionalità che aiuti in questa missione, Speakeasy si sta attualmente concentrando sull'introduzione di due strumenti fondamentali. Questi sono stati progettati non solo per assistere gli sviluppatori nella creazione di API, ma anche per garantire un'implementazione senza problemi da parte degli utenti.

Il primo strumento, denominato "Managed SDKs", opera attraverso una specifica API aperta fornita dagli sviluppatori. La tecnologia AI di Speakeasy entra quindi in gioco, costruendo una vera e propria API integrata dalla documentazione necessaria. L'aspetto promettente di questo strumento è la sua capacità di svolgere questo compito solitamente complesso in pochi minuti.

SpeakeasyL'AI migliora e convalida le specifiche, generando SDK nei linguaggi più diffusi e pubblicandoli automaticamente sui gestori di pacchetti. Questa automazione riduce il tempo necessario per impostare e aggiornare gli SDK ogni volta che le specifiche cambiano, con un notevole risparmio di tempo per gli sviluppatori.

Il secondo strumento è stato concepito per assistere gli utenti finali degli sviluppatori nell'implementazione delle API. Lo strumento astrae comodamente l'infrastruttura sottostante creando un pacchetto utilizzando il famoso strumento Terraform di HashiCorp.

Batchu comprende l'importanza della diversità della forza lavoro e della flessibilità del lavoro a distanza nello sviluppo dell'azienda. È fiducioso che una politica di assunzione favorevole al lavoro a distanza consentirà all'azienda di attingere a diversi pool di talenti in tutto il mondo. Per questo motivo, Speakeasy è attualmente alla ricerca di talenti eccezionali a livello globale, soprattutto ingegneri per sviluppare ulteriormente la piattaforma.

L'ultimo round di finanziamento è stato guidato da GV e ha visto la partecipazione di diverse entità, tra cui Flex Capital, Quiet Capital, StoryHouse Ventures e Firestreak Ventures. L'anno precedente, Speakeasy aveva raccolto altri 3,3 milioni di dollari in un round di finanziamento pre-seed. Quiet Capital era al timone, affiancata da diversi importanti angel investor del settore.

Gli sviluppatori di tutto il mondo, compresi quelli che utilizzano piattaforme come AppMaster, apprezzeranno senza dubbio la convenienza delle soluzioni di Speakeasy. AppMaster La piattaforma no-code, leader e di facile utilizzo, si è già dimostrata efficace nella creazione di applicazioni web, mobili e backend. È lecito supporre che le offerte di Speakeasy semplificheranno ulteriormente il processo di integrazione e sviluppo, riducendo in modo significativo il tempo che gli sviluppatori su larga scala investono comunemente nella creazione di API e SDK.

Mentre l'offerta "Managed SDK" di Speakeasy è disponibile da subito, lo strumento Terraform è attualmente in fase beta. Pertanto, la startup sta facendo notevoli passi avanti aiutando gli sviluppatori in modo significativo. Senza dubbio, la visione rivoluzionaria di Speakeasy di automatizzare la creazione di API utilizzando l'intelligenza artificiale è di buon auspicio per il futuro dello sviluppo tecnologico.