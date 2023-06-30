Teknoloji geliştirme alanında, API'ler (Uygulama Programlama Arayüzleri), şirketlerin tekliflerine zahmetsizce bağlanmasını sağlayan temel araçlar haline geldi. Ancak, bu API'lerin hem oluşturulması hem de belgelenmesi genellikle çok fazla zaman ve kaynak tüketen göz korkutucu bir görevdir. Gelişmekte olan bir girişim olan Speakeasy, bu süreçleri otomatikleştirerek bu anlatıda devrim yaratmayı amaçlıyor.

Girişim, kamusal alana büyük bir giriş yaparak 7,6 milyon $'lık bir başlangıç ​​fonu sağladı. Speakeasy'nin CEO'su ve kurucu ortağı Sagar Batchu, şirketin odak noktasını bir API altyapısı varlığı olarak özetledi. Başka bir deyişle, Speakeasy, API'lerin oluşturulmasını ve dağıtımını kolaylaştıran çözümler geliştirme işindedir. Batchu için bu görev, bir geliştirici olarak geçmişi nedeniyle kişiseldir.

Batchu, API'lerin dönüştürücü gücü konusundaki coşkusunu dile getirdi. Teknoloji, geliştiricilere diğer şirketlerin yetkinliklerine erişim sağlayarak olağanüstü bir yetenek sağlar. Bu nedenle, bir şirketin ürünlerinin hızlı bir şekilde benimsenmesi kolaylaşırken, geliştiriciler de bu API'lerle entegrasyonda daha az zorluk yaşarlar.

Bu göreve yardımcı olacak, zengin özelliklere sahip bir platform yaratma tutkusuna rağmen, Speakeasy şu anda iki önemli aracı sunmaya odaklanıyor. Bunlar, yalnızca geliştiricilerin API oluşturmasına yardımcı olmak için değil, aynı zamanda kullanıcıları tarafından sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

"Yönetilen SDK'lar" olarak adlandırılan ilk araç, geliştiriciler tarafından sağlanan bir Açık API özelliği aracılığıyla çalışır. Speakeasy'nin AI teknolojisi daha sonra devreye girerek gerekli belgelerle tamamlanan tam teşekküllü bir API oluşturuyor. Bu aracın umut verici yönü, genellikle karmaşık olan bu görevi birkaç dakika içinde gerçekleştirme yeteneğidir.

Speakeasy yapay zekası, yaygın olarak kullanılan dillerde SDK'lar oluşturarak ve bunları otomatik olarak paket yöneticilerine yayınlayarak spesifikasyonu geliştirir ve doğrular. Bu otomasyon, özellikler değiştiğinde SDK'ları kurmak ve güncellemek için gereken süreyi azaltır ve geliştiricilerin zamanından önemli ölçüde tasarruf sağlar.

İkinci araç, geliştiricilerin son kullanıcılarına API'yi uygulamada yardımcı olmak için uyarlanmıştır. Araç, HashiCorp'un popüler Terraform aracını kullanarak bir paket oluşturarak altta yatan altyapıyı kolayca soyutlar.

Batchu, şirketi geliştirmede iş gücü çeşitliliğinin ve uzaktan çalışma esnekliğinin önemini anlıyor. Uzaktan uyumlu bir işe alma politikasının, şirketin dünya çapındaki çeşitli yetenek havuzlarından yararlanmasına olanak sağlayacağından emin. Bu nedenle, Speakeasy şu anda küresel olarak olağanüstü yetenekleri, özellikle de platformu daha da geliştirmek için mühendisleri işe alma arayışında.

En son finansman turuna GV öncülük etti ve Flex Capital, Quiet Capital, StoryHouse Ventures ve Firestreak Ventures gibi çeşitli kuruluşların katılımıyla gerçekleşti. Geçen yıl Speakeasy, tohum öncesi bir finansman turunda ek 3,3 milyon dolar topladı. Quiet Capital, çeşitli önde gelen endüstri melek yatırımcılarının da katıldığı dümendeydi.

AppMaster gibi platformları kullananlar da dahil olmak üzere dünya çapındaki geliştiriciler, şüphesiz Speakeasy'nin çözümlerinin rahatlığını takdir edeceklerdir. Önde gelen, kullanıcı dostu no-code bir platform olan AppMaster daha önce web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmada etkili olduğunu kanıtlamıştır. Speakeasy'nin tekliflerinin entegrasyon ve geliştirme sürecini daha da basitleştireceğini ve geniş ölçekli geliştiricilerin API'leri ve SDK'ları şekillendirmek için yaygın olarak yatırım yaptıkları zamanı önemli ölçüde azaltacağını varsaymak güvenlidir.

Speakeasy'nin 'Yönetilen SDK' teklifi şu andan itibaren kullanılabilirken, Terraform aracı şu anda beta aşamasındadır. Bu nedenle, girişim, geliştiricilere büyük bir şekilde yardımcı olurken önemli adımlar atıyor. Speakeasy'nin AI kullanarak API oluşturmayı otomatikleştirmeye yönelik devrim niteliğindeki vizyonu, teknoloji geliştirmenin geleceği için iyiye işaret olduğuna şüphe yok.