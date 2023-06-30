في مجال التطوير التكنولوجي ، أصبحت واجهات برمجة التطبيقات (API) أدوات أساسية ، تمكن الشركات من الاتصال بعروضها دون عناء. ومع ذلك ، فإن إنشاء وتوثيق واجهات برمجة التطبيقات هذه مهمة شاقة بشكل عام وتستهلك الكثير من الوقت والموارد. تنوي Speakeasy ، وهي شركة ناشئة مزدهرة ، إحداث ثورة في هذه الرواية من خلال أتمتة هذه العمليات.

حققت المؤسسة دخولًا كبيرًا إلى المجال العام ، حيث حصلت على تمويل أولي بقيمة 7.6 مليون دولار. أوضح الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Speakeasy ، Sagar Batchu ، تركيز الشركة ككيان البنية التحتية لواجهة برمجة التطبيقات. بمعنى آخر ، تعمل Speakeasy في مجال تطوير الحلول التي تبسط إنشاء وتوزيع واجهات برمجة التطبيقات. بالنسبة لباتشو ، هذه المهمة شخصية نظرًا لخلفيته كمطور.

عبّر باتشو عن حماسه تجاه القوة التحويلية لواجهات برمجة التطبيقات. توفر التكنولوجيا للمطورين قدرة غير عادية من خلال منحهم الوصول إلى كفاءات الشركات الأخرى. على هذا النحو ، يصبح من الأسهل على منتجات الشركة أن تكتسب اعتمادًا سريعًا ، بينما يواجه المطورون أيضًا صعوبة أقل عند التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات تلك.

على الرغم من وجود طموحات لإنشاء منصة غنية بالميزات تساعد في هذه المهمة ، تركز Speakeasy حاليًا على تقديم أداتين محوريتين. تم تصميمها ليس فقط لمساعدة المطورين في إنشاء واجهات برمجة التطبيقات ولكن أيضًا لضمان التنفيذ السلس من قبل مستخدميهم.

الأداة الأولى ، التي يطلق عليها "حزم SDK المُدارة" ، تعمل من خلال مواصفات Open API التي يوفرها المطورون. ثم يتم تشغيل تقنية الذكاء الاصطناعي في Speakeasy ، حيث يتم إنشاء واجهة برمجة تطبيقات كاملة تكملها الوثائق اللازمة. الجانب الواعد لهذه الأداة هو قدرتها على إنجاز هذه المهمة المعقدة عادة في غضون بضع دقائق.

يعمل الذكاء الاصطناعي في Speakeasy على تحسين المواصفات والتحقق منها ، وإنشاء حزم SDK باللغات المستخدمة على نطاق واسع ونشرها تلقائيًا لمديري الحزم. تعمل هذه الأتمتة على تقليل الوقت المطلوب لإعداد وتحديث حزم SDK كلما تغيرت المواصفات ، مما يوفر وقت المطورين بشكل كبير.

الأداة الثانية مصممة لمساعدة المستخدمين النهائيين للمطورين في تنفيذ واجهة برمجة التطبيقات. تقوم الأداة بتجريد البنية التحتية الأساسية بشكل ملائم عن طريق إنشاء حزمة باستخدام أداة Terraform الشهيرة من HashiCorp.

تدرك Batchu أهمية تنوع القوى العاملة ومرونة العمل عن بُعد في تطوير الشركة. إنه واثق من أن سياسة التوظيف عن بُعد ستسمح للشركة بالاستفادة من مجموعات المواهب المتنوعة في جميع أنحاء العالم. على هذا النحو ، تتطلع Speakeasy حاليًا لتوظيف مواهب استثنائية على مستوى العالم ، وخاصة المهندسين لمواصلة تطوير النظام الأساسي.

تصدرت GV جولة التمويل الأخيرة جنبًا إلى جنب مع مشاركة من كيانات مختلفة بما في ذلك Flex Capital و Quiet Capital و StoryHouse Ventures و Firestreak Ventures. في العام السابق ، جمعت Speakeasy 3.3 مليون دولار إضافية في جولة تمويل ما قبل التأسيس. كانت شركة Quiet Capital على رأس القيادة ، وانضم إليها العديد من المستثمرين الممولين البارزين في الصناعة.

سيقدر المطورون في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون منصات مثل AppMaster ، الراحة التي توفرها حلول Speakeasy. لقد أثبت AppMaster ، وهو نظام أساسي رائد وسهل الاستخدام no-code ، فعاليته سابقًا في إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية. من الآمن أن نفترض أن عروض Speakeasy ستزيد من تبسيط عملية التكامل والتطوير ، مما يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يستثمره المطورون على نطاق واسع في تشكيل واجهات برمجة التطبيقات و SDKs.

بينما يتوفر عرض "Managed SDK" من Speakeasy من الآن فصاعدًا ، فإن أداة Terraform هي حاليًا في مرحلتها التجريبية. وبالتالي ، فإن الشركة الناشئة تخطو خطوات كبيرة إلى الأمام بينما تساعد المطورين بطريقة كبيرة. لا شك أن رؤية Speakeasy الثورية لأتمتة إنشاء API باستخدام الذكاء الاصطناعي تبشر بالخير لمستقبل التطوير التكنولوجي.