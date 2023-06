No domínio do desenvolvimento tecnológico, as API (Interfaces de Programação de Aplicações) tornaram-se ferramentas essenciais, permitindo às empresas ligarem-se sem esforço às suas ofertas. No entanto, tanto a criação como a documentação destas APIs são geralmente uma tarefa assustadora que consome muito tempo e recursos. A Speakeasy, uma startup em ascensão, pretende revolucionar esta narrativa, automatizando estes processos.

A empresa fez uma grande entrada na esfera pública, garantindo uma ronda de financiamento inicial de 7,6 milhões de dólares. O CEO e cofundador da Speakeasy, Sagar Batchu, delineou o foco da empresa como uma entidade de infraestrutura de API. Por outras palavras, a Speakeasy está no negócio de desenvolver soluções que simplificam a criação e distribuição de APIs. Para Batchu, esta missão é pessoal devido ao seu passado como programador.

Batchu expressou seu entusiasmo com o poder transformador das APIs. A tecnologia proporciona aos programadores uma capacidade extraordinária ao conceder-lhes acesso às competências de outras empresas. Como tal, torna-se mais fácil para os produtos de uma empresa ganharem uma rápida adoção, enquanto os programadores também sentem menos dificuldades na integração com essas APIs.

Apesar de ambicionar criar uma plataforma rica em funcionalidades que ajude nesta missão, a Speakeasy está atualmente a concentrar-se na introdução de duas ferramentas fundamentais. Estas foram concebidas não só para ajudar os programadores a criar APIs, mas também para garantir uma implementação sem problemas por parte dos seus utilizadores.

A primeira ferramenta, designada por "Managed SDKs", funciona através de uma especificação de API aberta fornecida pelos programadores. A tecnologia de IA da Speakeasy entra então em ação, criando uma API completa complementada pela documentação necessária. O aspeto promissor desta ferramenta é a sua capacidade de realizar esta tarefa normalmente complexa em poucos minutos.

SpeakeasyA IA da 's melhora e valida a especificação, gerando SDKs em linguagens amplamente utilizadas e publicando-os automaticamente nos gestores de pacotes. Esta automatização reduz o tempo necessário para criar e atualizar SDKs sempre que as especificações são alteradas, poupando significativamente o tempo dos programadores.

A segunda ferramenta foi concebida para ajudar os utilizadores finais dos programadores a implementar a API. A ferramenta abstrai convenientemente a infraestrutura subjacente através da criação de um pacote utilizando a popular ferramenta Terraform da HashiCorp.

Batchu compreende a importância da diversidade da força de trabalho e da flexibilidade do trabalho remoto no desenvolvimento da empresa. Ele está confiante de que uma política de contratação à distância permitirá à empresa explorar diversos grupos de talentos em todo o mundo. Como tal, a Speakeasy está atualmente à procura de contratar talentos excepcionais a nível global, especialmente engenheiros para desenvolver ainda mais a plataforma.

A última ronda de financiamento foi liderada pela GV, juntamente com a participação de várias entidades, incluindo a Flex Capital, a Quiet Capital, a StoryHouse Ventures e a Firestreak Ventures. No ano anterior, a Speakeasy acumulou mais 3,3 milhões de dólares numa ronda de financiamento pré-semente. A Quiet Capital estava no comando, acompanhada por vários investidores anjos proeminentes do sector.

Os programadores de todo o mundo, incluindo os que utilizam plataformas como o AppMaster, apreciariam sem dúvida a conveniência das soluções da Speakeasy. AppMaster A AppMaster, uma plataforma no-code líder e de fácil utilização, já provou ser eficaz na criação de aplicações web, móveis e de backend. É seguro assumir que as ofertas da Speakeasy simplificariam ainda mais o processo de integração e desenvolvimento, reduzindo significativamente o tempo que os programadores de larga escala investem habitualmente na criação de APIs e SDKs.

Enquanto a oferta 'Managed SDK' da Speakeasy está disponível a partir de agora, a ferramenta Terraform está atualmente em sua fase beta. Assim, a startup está dando passos significativos à frente, ajudando os desenvolvedores em grande estilo. Sem dúvida, a visão revolucionária da Speakeasy para automatizar a criação de APIs usando IA é um bom presságio para o futuro do desenvolvimento de tecnologia.