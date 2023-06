W dziedzinie rozwoju technologii interfejsy API (Application Programming Interfaces) stały się niezbędnymi narzędziami, umożliwiającymi firmom łatwe łączenie się z ich ofertami. Jednak zarówno tworzenie, jak i dokumentacja tych interfejsów API są na ogół trudnym zadaniem, które pochłania dużo czasu i zasobów. Speakeasy, rozwijający się startup, zamierza zrewolucjonizować tę narrację poprzez automatyzację tych procesów.

Przedsiębiorstwo dokonało wielkiego wejścia w sferę publiczną, zabezpieczając rundę finansowania zalążkowego w wysokości 7,6 miliona dolarów. Dyrektor generalny i współzałożyciel Speakeasy, Sagar Batchu, przedstawił firmę jako podmiot zajmujący się infrastrukturą API. Innymi słowy, Speakeasy zajmuje się opracowywaniem rozwiązań, które usprawniają tworzenie i dystrybucję interfejsów API. Dla Batchu ta misja jest osobista ze względu na jego doświadczenie jako programisty.

Batchu wyraził swój entuzjazm co do transformacyjnej mocy API. Technologia ta zapewnia deweloperom niezwykłe możliwości, dając im dostęp do kompetencji innych firm. W związku z tym produkty firmy stają się łatwiejsze do szybkiego przyjęcia, a programiści doświadczają również mniejszych trudności podczas integracji z tymi interfejsami API.

Pomimo ambicji stworzenia bogatej w funkcje platformy, która pomoże w realizacji tej misji, Speakeasy koncentruje się obecnie na wprowadzeniu dwóch kluczowych narzędzi. Mają one na celu nie tylko pomóc programistom w tworzeniu interfejsów API, ale także zapewnić ich płynną implementację przez użytkowników.

Pierwsze narzędzie, określane jako "Managed SDKs", działa w oparciu o specyfikację Open API dostarczoną przez deweloperów. Następnie do gry wkracza technologia AI Speakeasy, budując pełnoprawne API uzupełnione o niezbędną dokumentację. Obiecującym aspektem tego narzędzia jest jego zdolność do wykonania tego zwykle złożonego zadania w ciągu kilku minut.

SpeakeasySztuczna inteligencja poprawia i weryfikuje specyfikację, generując zestawy SDK w powszechnie używanych językach i automatycznie publikuje je w menedżerach pakietów. Ta automatyzacja skraca czas potrzebny na konfigurację i aktualizację zestawów SDK za każdym razem, gdy zmienia się specyfikacja, znacznie oszczędzając czas programistów.

Drugie narzędzie jest dostosowane do pomocy użytkownikom końcowym deweloperów we wdrażaniu API. Narzędzie to w wygodny sposób abstrahuje od podstawowej infrastruktury, tworząc pakiet przy użyciu popularnego narzędzia Terraform firmy HashiCorp.

Batchu rozumie znaczenie różnorodności siły roboczej i elastyczności pracy zdalnej w rozwoju firmy. Jest przekonany, że przyjazna dla pracowników zdalnych polityka zatrudnienia pozwoli firmie wykorzystać różnorodne pule talentów na całym świecie. W związku z tym Speakeasy poszukuje obecnie wyjątkowych talentów na całym świecie, zwłaszcza inżynierów do dalszego rozwoju platformy.

Najnowsza runda finansowania była prowadzona przez GV wraz z udziałem różnych podmiotów, w tym Flex Capital, Quiet Capital, StoryHouse Ventures i Firestreak Ventures. W poprzednim roku Speakeasy zgromadziło dodatkowe 3,3 miliona dolarów w rundzie finansowania wstępnego. Quiet Capital stał na czele, do którego dołączyli różni wybitni inwestorzy branżowi.

Deweloperzy na całym świecie, w tym ci korzystający z platform takich jak AppMaster, bez wątpienia doceniliby wygodę rozwiązań Speakeasy. AppMaster Wiodąca, przyjazna dla użytkownika platforma no-code okazała się skuteczna w tworzeniu aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych. Można bezpiecznie założyć, że oferta Speakeasy jeszcze bardziej uprości proces integracji i rozwoju, znacznie skracając czas, jaki deweloperzy na szeroką skalę zwykle inwestują w kształtowanie interfejsów API i zestawów SDK.

Podczas gdy oferta "Managed SDK" od Speakeasy jest dostępna od teraz, narzędzie Terraform jest obecnie w fazie beta. W ten sposób startup robi znaczące postępy, jednocześnie pomagając programistom w dużym stopniu. Bez wątpienia rewolucyjna wizja Speakeasy dotycząca automatyzacji tworzenia API przy użyciu sztucznej inteligencji dobrze wróży przyszłości rozwoju technologii.