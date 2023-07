Snap a dévoilé son alliance très attendue avec le service de liens en bio, Linktree. Cette initiative devrait permettre aux utilisateurs de Snapchat d'exposer leurs projets et leurs profils supplémentaires sur la plateforme, ce qui augmentera considérablement les capacités de mise en réseau offertes par la plateforme à ses utilisateurs.

Auparavant, Snap n'accordait des privilèges exclusifs qu'aux marques et aux Snap Stars - ses créateurs les plus éminents inscrits dans un régime unique - pour insérer des liens dans leurs profils. Cependant, une avancée étonnante est marquée par l'intégration qui permettra désormais à toute personne ayant un profil public d'incorporer des liens vers son profil Linktree.

Pour profiter de cette opportunité, les utilisateurs de Snapchat peuvent se rendre sur leur profil public, lancer une modification, sélectionner "Site web ou Linktree" et y placer leur URL Linktree (ou toute autre URL). Cette fonctionnalité intègre non seulement Linktree dans Snapchat, mais permet également aux utilisateurs d'inclure n'importe quelle autre URL, ce qui renforce la polyvalence de la plateforme.

Cette procédure avancée permet à Linktree d'améliorer la visibilité des profils Snapchat sur son service. L'outil de lien dans la biographie permettra aux créateurs d'afficher leur Snapchat sur leur page Linktree à l'aide d'une icône de média social et d'un bouton "Ajoutez-moi sur Snapchat" (ou toute autre phrase personnalisée), tout en intégrant Linktree dans la feuille de partage par défaut de Snapchat.

Cette consolidation innovante avec Linktree s'accompagne d'un accès prometteur de trois mois au service premium Linktree’s, connu sous le nom de Linktree Pro. Cet abonnement premium offre une multitude de fonctionnalités avancées telles que la collecte d'emails et de numéros de téléphone, l'intégration des derniers tweets et des vidéos YouTube, et le verrouillage NFT.

Plus tôt dans l'année, Snapchat a élargi son projet de partage des revenus publicitaires en permettant aux créateurs éligibles, sur la base de leur nombre de followers et de leur audience mensuelle sur Snap, de participer au programme. Une nouvelle fonction "Stories publiques" a également été introduite récemment, permettant aux utilisateurs de distribuer leurs Stories à tous les utilisateurs, au-delà de ceux qui les suivent ou de leurs amis. En effet, des initiatives telles que celles-ci ont commencé à gagner du terrain avec des célébrités telles qu'Adam Waheed qui testent les nouvelles fonctionnalités.

En réalité, Linktree est en train de s'imposer comme l'un des principaux outils de création de liens dans la biographie, en élargissant continuellement son arsenal de services de paiement et d'intégration des médias sociaux. TikTok a rejoint le mouvement l'année dernière en présentant Profile Kit, un projet de collaboration avec l'entreprise australienne. Ce n'est qu'en janvier que Linktree a intégré une option "Achetez-moi un cadeau" pour les créateurs, à l'image de sa liste de services et d'utilitaires en constante évolution. Le mois de mars a également été marqué par l'acquisition, par Linktree's, de Bento, une entreprise de bio-liens soutenue par Sequoia, alors que les intentions derrière cette acquisition n'ont pas été révélées.

