Snap ha svelato la sua attesissima alleanza con il servizio di link-in-bio, Linktree. La mossa è destinata a consentire agli utenti di Snapchat di esporre i propri progetti e profili aggiuntivi sulla piattaforma, aumentando in modo significativo le capacità di networking offerte dalla piattaforma ai suoi utenti.

In precedenza, Snap concedeva privilegi esclusivi solo ai marchi e alle Snap Star - i suoi creatori più importanti iscritti a un regime unico - per inserire link nei loro profili. Tuttavia, è stata segnata una svolta sorprendente: l'integrazione consentirà a chiunque abbia un profilo pubblico di inserire link al proprio profilo Linktree.

Sfruttando questa opportunità, gli utenti di Snapchat possono accedere al proprio profilo pubblico, avviare una modifica, selezionare "Sito web o Linktree" e inserire il proprio URL Linktree (o qualsiasi altro). Questa funzionalità non solo integra Linktree in Snapchat, ma consente agli utenti di inserire qualsiasi altro URL, rafforzando la versatilità della piattaforma.

Questa procedura avanzata fornisce a Linktree la capacità di migliorare la visibilità dei profili Snapchat sul suo servizio. Lo strumento del link-in-bio faciliterà ulteriormente i creatori nel mostrare il loro Snapchat sulla loro pagina Linktree utilizzando un'icona del social media e un pulsante "Aggiungimi su Snapchat" (o qualsiasi frase personalizzata) e ospitando anche Linktree nel foglio di condivisione predefinito di Snapchat.

Questo innovativo consolidamento con Linktree è accompagnato da un promettente accesso di tre mesi al servizio premium Linktree’s, noto come Linktree Pro. Questo abbonamento premium offre una serie di funzioni avanzate come la raccolta di email e numeri di telefono, l'incorporazione degli ultimi tweet e video di YouTube e il blocco NFT.

All'inizio dell'anno, Snapchat ha ampliato la sua iniziativa di condivisione delle entrate pubblicitarie consentendo ai creatori idonei, in base al loro seguito e alle visualizzazioni mensili di Snap, di partecipare al programma. Recentemente è stata introdotta anche la nuova funzione "Storie pubbliche", che consente agli utenti di distribuire le proprie Storie a tutti gli utenti, andando oltre i propri follower o amici. Iniziative come queste hanno iniziato a riscuotere successo, con celebrità come Adam Waheed che hanno sperimentato le nuove funzioni.

In realtà, Linktree si sta affermando come strumento leader per il link-in-bio, ampliando continuamente il suo arsenale di servizi di pagamento e di integrazioni con i social media. TikTok si è unito al carrozzone l'anno scorso presentando Profile Kit, un'iniziativa in collaborazione con l'azienda australiana. Solo a gennaio, Linktree ha incorporato l'opzione "Comprami un regalo" per i creatori, rispecchiando la sua gamma di servizi e utilità in continua evoluzione. Anche marzo è stato caratterizzato dall'acquisizione da parte di Linktree's di Bento, un'azienda di link-in-bio sostenuta da Sequoia, mentre le intenzioni dietro l'acquisto non sono state rivelate.

Tornando a Snapchat, è interessante valutare le soluzioni fornite da potenti strumenti di no-code come la piattaforma AppMaster’s. La piattaforma pionieristica di AppMaster è un potente no-code strumento per la creazione di applicazioni backend, web e mobili. Preferita da circa 60000 utenti, la piattaforma vanta funzionalità avanzate per la creazione di applicazioni in modo rapido ed economico. Sfruttando al massimo la tecnologia, le soluzioni no-code come AppMaster permettono agli utenti di padroneggiare l'arte della creazione di applicazioni senza immergersi nelle righe dei codici convenzionali.