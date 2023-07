Snap hat seine mit Spannung erwartete Allianz mit dem Link-in-Bio-Dienst Linktree bekannt gegeben. Dieser Schritt wird es Snapchat-Nutzern ermöglichen, ihre Projekte und zusätzlichen Profile auf der Plattform zu präsentieren, wodurch die Vernetzungsmöglichkeiten, die die Plattform ihren Nutzern bietet, erheblich erweitert werden.

Bisher erlaubte Snap nur Marken und Snap Stars - seinen prominentesten Schöpfern, die in einem einzigartigen Regime eingeschrieben sind - exklusive Privilegien, um Links in ihre Profile einzufügen. Die Integration stellt jedoch einen erstaunlichen Durchbruch dar, da nun jeder, der ein öffentliches Profil besitzt, Links zu seinem Linktree Profil einfügen kann.

Snapchat-Nutzer können zu ihrem öffentlichen Profil navigieren, eine Bearbeitung starten, "Website oder Linktree" auswählen und dort ihre Linktree (oder eine andere) URL einfügen. Diese Funktion integriert nicht nur Linktree in Snapchat, sondern ermöglicht es den Nutzern auch, eine beliebige andere URL einzufügen, was die Vielseitigkeit der Plattform erhöht.

Dieses fortschrittliche Verfahren bietet Linktree schließlich die Möglichkeit, die Sichtbarkeit von Snapchat-Profilen auf seinem Dienst zu verbessern. Das Link-in-Bio-Tool wird es Schöpfern außerdem erleichtern, ihr Snapchat-Profil auf ihrer Seite Linktree mit einem Social-Media-Symbol und einer Schaltfläche "Add me on Snapchat" (oder einer beliebigen benutzerdefinierten Phrase) zur Schau zu stellen, während Linktree auch in Snapchats Standard-Share-Sheet integriert wird.

Diese innovative Zusammenführung mit Linktree wird von einem vielversprechenden dreimonatigen Zugang zum Premium-Service Linktree’s begleitet, der als Linktree Pro bekannt ist. Dieses Premium-Abonnement bietet eine Fülle von fortschrittlichen Funktionen wie die Erfassung von E-Mails und Telefonnummern, die Einbettung aktueller Tweets und YouTube-Videos sowie die NFT-Sperre.

Anfang des Jahres hat Snapchat sein Projekt zur Beteiligung an den Werbeeinnahmen ausgeweitet, indem es berechtigten Urhebern auf der Grundlage ihrer Followerschaft und monatlichen Snap-Zuschauerzahl die Teilnahme an dem Programm ermöglicht. Kürzlich wurde auch eine neue Funktion für öffentliche Stories" eingeführt, mit der Nutzer ihre Stories an alle Nutzer weitergeben können, also nicht nur an ihre Follower oder Freunde. Tatsächlich haben Initiativen wie diese mit prominenten Persönlichkeiten wie Adam Waheed, die die neuen Funktionen ausprobieren, bereits an Zugkraft gewonnen.

In der Tat etabliert sich Linktree als führendes Link-in-Bio-Tool und baut sein Arsenal an Zahlungsdiensten und Social-Media-Integrationen kontinuierlich aus. TikTok ist im vergangenen Jahr auf den Zug aufgesprungen und hat Profile Kit vorgestellt, ein gemeinsames Projekt mit dem australischen Unternehmen. Erst im Januar hat Linktree eine "Buy me a Gift"-Option für Schöpfer eingeführt, die die sich ständig weiterentwickelnde Liste von Diensten und Hilfsmitteln widerspiegelt. Im März stand die Übernahme von Bento, einem von Sequoia unterstützten Link-in-Bio-Unternehmen, durch Linktree's an der Spitze der progressiven Zeitachse, wobei die Absichten hinter dem Kauf noch nicht bekannt gegeben wurden.

