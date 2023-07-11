Snap объявил о своем долгожданном альянсе с сервисом link-in-bio, Linktree. Этот шаг позволит пользователям Snapchat выставлять свои проекты и дополнительные профили на платформе, значительно расширяя сетевые возможности, предоставляемые платформой своим пользователям.

Ранее Snap позволял вставлять ссылки в свои профили только брендам и Snap Stars - своим самым выдающимся творцам, включенным в уникальный режим. Однако теперь произошел удивительный прорыв: интеграция позволит любому пользователю, имеющему публичный профиль, вставлять ссылки на свой профиль Linktree.

Используя эту возможность, пользователи Snapchat могут перейти к своему публичному профилю, инициировать редактирование, выбрать "Веб-сайт или Linktree" и разместить там свой Linktree (или любой другой) URL. Эта функция не только интегрирует Linktree в Snapchat, но и позволяет пользователям включать любой другой URL-адрес, укрепляя универсальность платформы.

Эта продвинутая процедура в конечном итоге дает Linktree возможность повысить видимость профилей Snapchat на своем сервисе. Инструмент "ссылка-в-био" будет способствовать тому, что создатели смогут демонстрировать свой Snapchat на своей странице Linktree с помощью значка социальной сети и кнопки "Добавить меня в Snapchat" (или любой другой фразы), а также размещать Linktree в стандартном списке акций Snapchat.

Это инновационное объединение с Linktree сопровождается многообещающим трехмесячным доступом к премиум-сервису Linktree’s, известному как Linktree Pro. Эта премиум-подписка предлагает множество дополнительных функций, таких как сбор электронной почты и телефонных номеров, встраивание последних твитов и видео с YouTube, а также блокировка NFT.

Ранее в этом году Snapchat расширил свою программу разделения доходов от рекламы, позволив участвовать в ней авторам, имеющим право на участие в программе, исходя из их числа подписчиков и ежемесячного количества просмотров Snap. Недавно также была введена новая функция "Публичные истории", позволяющая пользователям распространять свои истории среди всех пользователей, выходя за рамки своих подписчиков или друзей. Действительно, подобные инициативы начали набирать обороты, и такие знаменитости, как Адам Вахид, опробовали новые функции.

Поистине, Linktree утверждается в качестве ведущего инструмента для создания ссылок в биографии, постоянно расширяя свой арсенал платежных услуг и интеграций с социальными сетями. TikTok присоединился к этой группе в прошлом году, представив Profile Kit, совместную работу с австралийской компанией. Только в январе Linktree включил опцию "Купи мне подарок" для создателей, что отражает постоянно развивающийся список услуг и сервисов. Март также возглавил прогрессивную хронологию с приобретением Linktree's компании Bento, работающей в сфере link-in-bio, при поддержке Sequoia, при этом намерения, стоящие за покупкой, остаются нераскрытыми.

Возвращаясь к Snapchat, следует отметить, что решения, предлагаемые мощными инструментами no-code, такими как платформа AppMaster’s, являются убедительными. Новаторская платформа AppMaster является мощным no-code инструментом для создания бэкенда, веб- и мобильных приложений. Полюбившаяся около 60000 пользователям, платформа может похвастаться расширенными возможностями для создания приложений быстрым и экономически эффективным способом. Максимально используя технологию, no-code решения, такие как AppMaster, позволяют пользователям овладеть искусством создания приложений, не погружаясь в строки обычного кода.