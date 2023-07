O Snap revelou a sua muito aguardada aliança com o serviço link-in-bio, Linktree. Esta iniciativa vai permitir que os utilizadores do Snapchat apresentem os seus projectos e perfis adicionais na plataforma, aumentando significativamente as capacidades de ligação em rede que a plataforma oferece aos seus utilizadores.

Anteriormente, o Snap permitia privilégios exclusivos apenas a marcas e Snap Stars - os seus criadores mais proeminentes inscritos num regime único - para inserir ligações nos seus perfis. No entanto, a integração permite agora que qualquer pessoa com um perfil público insira ligações para o seu perfil Linktree.

Aproveitando a oportunidade, os utilizadores do Snapchat podem navegar para o seu perfil público, iniciar uma edição, selecionar 'Website ou Linktree' e colocar o seu URL Linktree (ou qualquer outro). Esta funcionalidade não só integra o Linktree no Snapchat, como também permite aos utilizadores incluir qualquer outro URL, reforçando a versatilidade da plataforma.

Este procedimento avançado acaba por proporcionar a Linktree a capacidade de melhorar a visibilidade dos perfis do Snapchat no seu serviço. A ferramenta link-in-bio facilitará ainda mais aos criadores a ostentação do seu Snapchat na sua página Linktree utilizando um ícone de rede social e um botão 'Add me on Snapchat' (ou qualquer frase personalizada), ao mesmo tempo que acomoda Linktree na folha de partilha predefinida do Snapchat.

Esta consolidação inovadora com Linktree é acompanhada de um promissor acesso de três meses ao serviço premium Linktree’s, conhecido como Linktree Pro. Esta subscrição premium oferece uma grande variedade de funcionalidades avançadas, como a recolha de e-mails e números de telefone, a incorporação dos últimos tweets e vídeos do YouTube e o bloqueio NFT.

No início do ano, o Snapchat alargou a sua iniciativa de partilha de receitas publicitárias, permitindo que os criadores elegíveis, com base no número de seguidores e na visualização mensal do Snap, participem no programa. Recentemente, foi também introduzida uma nova funcionalidade de "Histórias públicas", que permite aos utilizadores distribuir as suas Histórias a todos os utilizadores, para além dos seus seguidores ou amigos. De facto, iniciativas como estas começaram a ganhar força com celebridades como Adam Waheed a experimentar as novas funcionalidades.

Na verdade, o Linktree está a estabelecer-se como uma ferramenta líder de link-in-bio, expandindo continuamente o seu arsenal de serviços de pagamento e integrações de redes sociais. O TikTok juntou-se ao movimento no ano passado, apresentando o Profile Kit, um esforço de colaboração com a empresa australiana. Só em janeiro, Linktree incorporou uma opção "Compre-me um presente" para os criadores, reflectindo a sua lista de serviços e utilidades em constante evolução. O mês de março também foi o mais importante, com a aquisição, pela Linktree's, da Bento, uma empresa de links em biologia apoiada pela Sequoia, embora as intenções por detrás da compra não tenham sido reveladas.

