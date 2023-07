Snap ujawnił swój długo oczekiwany sojusz z usługą link-in-bio, Linktree. Posunięcie to ma pozwolić użytkownikom Snapchata na prezentowanie swoich projektów i dodatkowych profili na platformie, znacznie zwiększając możliwości sieciowe, jakie platforma daje swoim użytkownikom.

Wcześniej Snap zezwalał na wyłączne przywileje tylko markom i Snap Stars - najbardziej znanym twórcom zarejestrowanym w unikalnym reżimie - do wstawiania linków w swoich profilach. Teraz jednak nastąpił zaskakujący przełom, ponieważ integracja umożliwi każdemu, kto ma profil publiczny, dodawanie linków do swojego profilu Linktree.

Korzystając z okazji, użytkownicy Snapchata mogą przejść do swojego profilu publicznego, zainicjować edycję, wybrać opcję "Strona internetowa lub Linktree" i umieścić w ten sposób swój adres URL Linktree (lub dowolny inny). Ta funkcjonalność nie tylko integruje Linktree ze Snapchatem, ale także umożliwia użytkownikom dołączenie dowolnego innego adresu URL, wzmacniając wszechstronność platformy.

Ta zaawansowana procedura ostatecznie zapewnia Linktree możliwość zwiększenia widoczności profili Snapchat w swojej usłudze. Narzędzie link-in-bio dodatkowo ułatwi twórcom pochwalenie się swoim Snapchatem na stronie Linktree za pomocą ikony mediów społecznościowych i przycisku "Dodaj mnie do Snapchata" (lub dowolnej niestandardowej frazy), jednocześnie dostosowując Linktree do domyślnego arkusza udostępniania Snapchata.

Tej innowacyjnej konsolidacji z Linktree towarzyszy obiecujący trzymiesięczny dostęp do usługi premium Linktree’s, znanej jako Linktree Pro. Ta subskrypcja premium oferuje bogactwo zaawansowanych funkcji, takich jak zbieranie wiadomości e-mail i numerów telefonów, osadzanie najnowszych tweetów i filmów z YouTube oraz blokada NFT.

Na początku roku Snapchat rozszerzył swoje przedsięwzięcie dzielenia się przychodami z reklam, umożliwiając kwalifikującym się twórcom, na podstawie ich obserwujących i miesięcznej oglądalności Snap, udział w programie. Niedawno wprowadzono również nowatorską funkcję "Public Stories", która pozwala użytkownikom rozpowszechniać swoje historie wszystkim użytkownikom, wykraczając poza ich obserwujących lub znajomych. Rzeczywiście, inicjatywy takie jak te zaczęły zyskiwać na popularności wśród celebrytów, takich jak Adam Waheed, testujących nowe funkcje.

Rzeczywiście, Linktree staje się wiodącym narzędziem typu link-in-bio, stale poszerzając swój arsenał usług płatniczych i integracji z mediami społecznościowymi. TikTok dołączył do tego grona w zeszłym roku, prezentując Profile Kit, wspólne przedsięwzięcie z australijską firmą. Tylko w styczniu, Linktree włączył opcję "Kup mi prezent" dla twórców, odzwierciedlając swoją stale ewoluującą listę usług i narzędzi. Marzec również znalazł się na szczycie osi czasu dzięki przejęciu przez Linktree's wspieranej przez Sequoia firmy Bento, zajmującej się link-in-bio, podczas gdy intencje stojące za zakupem pozostają nieujawnione.

Wracając do Snapchata, przekonujące jest zestawienie rozwiązań dostarczanych przez potężne narzędzia no-code, takie jak platforma AppMaster’s. Pionierska platforma AppMaster jest potężnym narzędziem no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Ciesząca się popularnością wśród około 60000 użytkowników platforma oferuje zaawansowane możliwości tworzenia aplikacji w szybki i opłacalny sposób. Wykorzystując technologię do maksimum, rozwiązania no-code, takie jak AppMaster, pozwalają użytkownikom opanować sztukę tworzenia aplikacji bez zagłębiania się w linie konwencjonalnych kodów.