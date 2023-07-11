Snap已经公布了它与生物链接服务Linktree ，这是一个备受期待的联盟。此举将允许Snapchat用户在该平台上展示他们的项目和其他资料，大大增强了该平台赋予用户的网络功能。

此前，Snap只允许品牌和Snap明星（其最杰出的创作者在一个独特的制度下注册）在其个人资料中插入链接的独家权限。然而，一个惊人的突破是，现在的整合将使任何拥有公共档案的人都能将链接插入他们的Linktree 。

利用这个机会，Snapchat用户可以导航到他们的公共档案，启动编辑，选择 "网站或Linktree"，并将他们的Linktree （或任何其他）URL放在上面。这一功能不仅将Linktree 整合到Snapchat中，而且使用户能够包括任何其他网址，加强了该平台的多功能性。

这一先进的程序最终为Linktree ，增强了Snapchat个人资料在其服务中的可见度。这个io中的链接工具将进一步促进创作者在他们的Linktree 页面上使用社交媒体图标和 "在Snapchat上添加我 "按钮（或任何自定义短语）来炫耀他们的Snapchat，同时还可以在Snapchat的默认分享表中容纳Linktree 。

这种与Linktree 的创新整合，伴随着有希望的三个月访问Linktree’s 高级服务，称为Linktree Pro 。这种高级订阅提供了丰富的高级功能，如收集电子邮件和电话号码，嵌入最新的推特和YouTube视频，以及NFT锁定。

今年早些时候，Snapchat扩大了其广告收入分享的风险，允许符合条件的创作者，根据他们的追随者和每月Snap的浏览量，参与该计划。最近还推出了一个新的 "公共故事 "功能，让用户向所有用户发布他们的故事，超越了他们的关注者或朋友。事实上，像这样的举措已经开始获得牵引力，像亚当-瓦希德这样的名人正在试用这些新功能。

实际上，Linktree ，正在将自己打造成一个领先的生物链工具，不断扩大其支付服务和社交媒体整合的武器库。去年，TikTok 加入了这一行列，展示了Profile Kit，这是一个与澳大利亚公司的合作项目。仅在1月，Linktree ，为创作者提供了 "给我买个礼物 "的选项，反映了其不断发展的服务和实用程序的名册。3月，Linktree's 收购了红杉支持的生物链接公司Bento，这也是进展时间表中的佼佼者，但收购背后的意图仍未披露。

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