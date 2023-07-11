Snap, bio'da bağlantı hizmeti Linktree ile merakla beklenen ittifakını açıkladı. Hareket, Snapchat kullanıcılarının projelerini ve ek profillerini platformda sergilemelerine izin vererek, platformun kullanıcılarına verdiği ağ oluşturma yeteneklerini önemli ölçüde artıracak şekilde ayarlandı.

Daha önce Snap, yalnızca markalara ve benzersiz bir alaya kayıtlı en önde gelen içerik oluşturucuları olan Snap Yıldızlarına, profillerine bağlantılar eklemeleri için özel ayrıcalıklar veriyordu. Bununla birlikte, entegrasyonun artık herkese açık bir profili olan herkesin Linktree profillerine bağlantılar eklemesini sağlayacağı için şaşırtıcı bir atılım işaretlendi.

Fırsattan yararlanan Snapchat kullanıcıları, herkese açık profillerine gidebilir, bir düzenleme başlatabilir, 'Web sitesi veya Linktree seçebilir ve Linktree (veya başka herhangi bir) URL'sini buraya yerleştirebilir. Bu işlevsellik, Linktree yalnızca Snapchat'e entegre etmekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların platformun çok yönlülüğünü güçlendiren başka herhangi bir URL'yi dahil etmelerini sağlar.

Bu gelişmiş prosedür, sonunda Snapchat profillerinin hizmetindeki görünürlüğünü artırma yeteneği olan Linktree sağlar. Link-in-bio aracı, içerik oluşturucuların bir sosyal medya simgesi ve 'Beni Snapchat'te ekle' düğmesini (veya herhangi bir özel ifadeyi) kullanarak Snapchat'lerini Linktree sayfalarında göstermelerini ve aynı zamanda Snapchat'in varsayılan paylaşım sayfasında Linktree barındırmasını kolaylaştıracak.

Linktree ile bu yenilikçi konsolidasyona, Linktree's Linktree Pro olarak bilinen premium hizmetine umut verici üç aylık erişim eşlik ediyor. Bu premium abonelik, e-posta ve telefon numarası toplama, en son tweet'leri ve YouTube videolarını yerleştirme ve NFT kilidi gibi zengin gelişmiş özellikler sunar.

Yılın başlarında Snapchat, reklam geliri paylaşım girişimini genişleterek, takip eden ve aylık Snap görüntülemelerine dayalı olarak uygun içerik oluşturucuların programa katılmasına izin verdi. Son zamanlarda, kullanıcıların Hikayelerini takipçilerinin veya arkadaşlarının ötesine geçerek tüm kullanıcılara dağıtmasına izin veren yeni bir 'Genel Hikayeler' özelliği de kullanıma sunuldu. Gerçekten de bu tür girişimler, Adam Waheed gibi ünlülerin yeni özellikleri denemesiyle ilgi görmeye başladı.

Gerçekten de Linktree, ödeme hizmetleri cephaneliğini ve sosyal medya entegrasyonlarını sürekli olarak genişleterek kendisini önde gelen bir biyo-bağlantı aracı olarak kuruyor. TikTok Avustralya merkezli şirketle ortak bir çalışma olan Profile Kit'i sergileyerek geçen yıl çoğunluğa katıldı. Yalnızca Ocak ayında Linktree, içerik oluşturucular için bir 'Bana bir Hediye Satın Al' seçeneğini dahil ederek, sürekli gelişen hizmet ve yardımcı program listesini yansıttı. Mart Linktree's bir link-in-bio firması olan Sequoia destekli Bento'yu satın almasıyla da ilerici zaman çizelgesinin zirvesinde yer alırken, satın almanın arkasındaki niyetler açıklanmadı.

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