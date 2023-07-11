كشفت Snap عن تحالفها المرتقب مع خدمة Link-in-bio ، Linktree. تم تعيين هذه الخطوة للسماح لمستخدمي Snapchat بعرض مشاريعهم وملفات تعريف إضافية على النظام الأساسي ، مما يزيد بشكل كبير من قدرات الشبكات التي تمنحها المنصة لمستخدميها.

في السابق ، كان Snap يسمح بامتيازات حصرية فقط للعلامات التجارية و Snap Stars - أبرز منشئيها المسجلين في فوج فريد - لإدراج روابط في ملفاتهم الشخصية. ومع ذلك ، تم وضع علامة على اختراق مذهل حيث سيؤدي التكامل الآن إلى تمكين أي شخص لديه ملف تعريف عام لدمج الروابط إلى ملف تعريف Linktree الخاص به.

الاستفادة من هذه الفرصة ، يمكن لمستخدمي Snapchat الانتقال إلى ملفهم الشخصي العام ، وبدء تعديل ، واختيار "موقع الويب أو Linktree " ، ووضع Linktree (أو أي عنوان URL آخر) بذلك. لا تدمج هذه الوظيفة Linktree في Snapchat فحسب ، بل تتيح للمستخدمين أيضًا تضمين أي عنوان URL آخر ، مما يعزز تعدد استخدامات النظام الأساسي.

يوفر هذا الإجراء المتقدم في النهاية Linktree ، وهي القدرة على تعزيز رؤية ملفات تعريف Snapchat على خدمتها. ستعمل أداة link-in-bio على تسهيل تباهي المبدعين في Snapchat على صفحة Linktree الخاصة بهم باستخدام أيقونة الوسائط الاجتماعية وزر "أضفني على Snapchat" (أو أي عبارة مخصصة) مع استيعاب Linktree في ورقة المشاركة الافتراضية لـ Snapchat.

يرافق هذا الدمج المبتكر مع Linktree وصول واعد لمدة ثلاثة أشهر إلى خدمة Linktree's المتميزة ، والمعروفة باسم Linktree Pro. يوفر هذا الاشتراك المتميز ثراءً من الميزات المتقدمة مثل جمع البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ، وتضمين أحدث التغريدات ومقاطع فيديو YouTube ، وقفل NFT.

في وقت سابق من العام ، وسعت Snapchat مشروعها لمشاركة عائدات الإعلانات من خلال السماح للمبدعين المؤهلين ، بناءً على مشاهديهم الشهرية التالية والشهرية ، بالمشاركة في البرنامج. كما تم تقديم ميزة "القصص العامة" الجديدة مؤخرًا للسماح للمستخدمين بتوزيع قصصهم على جميع المستخدمين ، متجاوزة متابعيهم أو أصدقائهم. في الواقع ، بدأت مثل هذه المبادرات تكتسب قوة جذب مع مشاهير مثل آدم وحيد لتجربة الميزات الجديدة.

حقًا ، تعمل Linktree على ترسيخ نفسها كأداة رائدة للربط الحيوي ، وتوسع باستمرار ترسانتها من خدمات الدفع وتكامل الوسائط الاجتماعية. انضمت TikTok إلى العربة العام الماضي من خلال عرض Profile Kit ، وهو مسعى تعاوني مع الشركة التي تتخذ من أستراليا مقراً لها. فقط في يناير ، أدرجت Linktree خيار "Buy me a Gift" للمبدعين ، مما يعكس قائمة الخدمات والمرافق المتطورة باستمرار. تصدّر شهر مارس الجدول الزمني التدريجي أيضًا مع استحواذ Linktree's على شركة Bento المدعومة من Sequoia ، وهي شركة مرتبطة بالحيوية الحيوية ، في حين أن النوايا الكامنة وراء الشراء لم يتم الكشف عنها.

بالعودة إلى Snapchat ، من المقنع حصر الحلول التي توفرها أدوات قوية no-code مثل منصة AppMaster's. النظام الأساسي الرائد لـ AppMaster هو أداة فعالة no-code لإنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال. يُعد النظام الأساسي المفضل لدى حوالي 60000 مستخدم ، ويتميز بإمكانيات متقدمة لتصميم التطبيقات بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة. يؤدي تسخير التكنولوجيا إلى أقصى حد لها من الحلول الخالية من التعليمات البرمجية مثل AppMaster إلى تزويد المستخدمين بإتقان فن إنشاء التطبيقات دون الغوص في سطور الرموز التقليدية.