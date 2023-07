Snap heeft zijn langverwachte alliantie met de link-in-bio-service Linktree onthuld. Hierdoor kunnen Snapchat-gebruikers hun projecten en aanvullende profielen op het platform tentoonstellen, waardoor de netwerkmogelijkheden van het platform voor zijn gebruikers aanzienlijk worden uitgebreid.

Voorheen stond Snap alleen merken en Snap Stars - de meest prominente makers die zijn ingeschreven in een uniek regime - exclusieve privileges toe om links in hun profielen op te nemen. Er is nu echter een verbazingwekkende doorbraak, aangezien de integratie iedereen met een openbaar profiel in staat zal stellen om links op te nemen naar hun Linktree profiel.

Snapchat-gebruikers kunnen van deze mogelijkheid gebruikmaken door naar hun openbare profiel te gaan, een bewerking te starten, 'Website of Linktree' te selecteren en daar hun Linktree (of een andere) URL te plaatsen. Deze functionaliteit integreert niet alleen Linktree in Snapchat, maar stelt gebruikers ook in staat om andere URL's toe te voegen, wat de veelzijdigheid van het platform vergroot.

Deze geavanceerde procedure biedt Linktree uiteindelijk de mogelijkheid om de zichtbaarheid van Snapchat-profielen op zijn service te verbeteren. De link-in-bio-tool zal het verder mogelijk maken voor makers om te pronken met hun Snapchat op hun Linktree pagina met behulp van een social media icoon en een 'Voeg me toe op Snapchat' knop (of een aangepaste zin), terwijl Linktree ook wordt opgenomen in Snapchat's standaard share sheet.

Deze innovatieve consolidatie met Linktree gaat gepaard met een veelbelovende toegang van drie maanden tot de premiumservice Linktree’s, bekend als Linktree Pro. Dit premiumabonnement biedt een rijkdom aan geavanceerde functies, zoals het verzamelen van e-mail en telefoonnummers, het insluiten van laatste tweets en YouTube-video's, en NFT-slot.

Eerder in het jaar breidde Snapchat het delen van advertentie-inkomsten uit door in aanmerking komende makers, op basis van hun volgers en maandelijkse Snap-kijkcijfers, toe te staan deel te nemen aan het programma. Onlangs is er ook een nieuwe functie 'Publieke Verhalen' geïntroduceerd waarmee gebruikers hun Verhalen kunnen verspreiden onder alle gebruikers, buiten hun volgers of vrienden om. Sterker nog, initiatieven zoals deze beginnen aan te slaan met beroemdheden zoals Adam Waheed die de nieuwe functies uitproberen.

Linktree is zich aan het vestigen als een toonaangevende link-in-bio-tool en breidt zijn arsenaal aan betaalservices en sociale media-integraties voortdurend uit. TikTok sloot zich vorig jaar aan bij de bandwagon door Profile Kit te presenteren, een samenwerking met het in Australië gevestigde bedrijf. Pas in januari voegde Linktree een 'Koop me een cadeau'-optie toe voor makers, een afspiegeling van het voortdurend evoluerende aanbod van services en hulpprogramma's. Maart voerde de progressieve tijdlijn ook aan met Linktree's, met de overname van Bento, een link-in-bio bedrijf dat gesteund wordt door Sequoia, terwijl de bedoelingen achter de aankoop niet bekend zijn gemaakt.

