Ces dernières années, les intégrations de chatbots alimentés par l'IA sont devenues de plus en plus populaires, avec des entreprises comme OpenAI qui ont publié une application officielle ChatGPT pour iOS. En réponse, les navigateurs web repoussent maintenant les limites des fonctionnalités prises en charge par l'IA au sein de leurs applications. SigmaOS, une startup de navigateurs web soutenue par LocalGlobe et Y-Combinator, a commencé un déploiement limité de son assistant IA innovant, Airis, qui est prêt à révolutionner l'expérience de navigation.

Airis se distingue en comprenant le contexte d'une page et en fournissant des informations pertinentes en fonction de ce contexte. Par exemple, les utilisateurs qui consultent une page sur Manchester United peuvent interroger Airis sur l'équipe de football, qui leur fournira des réponses perspicaces sur le club sans aucune confusion. Les utilisateurs peuvent appeler Airis sans effort en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la sélection de texte au lieu de naviguer vers un panneau latéral ou un onglet séparé. De plus, ils ont la possibilité de s'engager dans des interactions contextuelles en utilisant le mode écran partagé, déclenché en appuyant sur A.

Contrairement à d'autres agents dotés d'IA comme ChatGPT, qui ne peuvent exécuter qu'un seul thread à la fois, Airis permet la réécriture ou la traduction simultanée de textes sur plusieurs pages, grâce à sa mise en œuvre ingénieuse de l'utilisation de jetons. Alors qu'Airis est actuellement fondé sur la technologie OpenAI, l'équipe de SigmaOS explore l'intégration d'autres modèles, tels que Claude et Alpaca.

Mahyad Ghassemibouyaghchi, cofondateur de SigmaOS, a révélé que l'accès à Airis est limité pour le moment, les utilisateurs intéressés devant s'inscrire sur une liste d'attente. Néanmoins, l'entreprise s'efforce d'élargir l'accès quotidiennement. Dans les mois à venir, SigmaOS prévoit d'apprendre à Airis à comprendre des sites web entiers, ce qui permettra aux utilisateurs de poser des questions sur les services et d'effectuer des tâches telles que la configuration d'un espace de travail SigmaOS pour les vacances ou l'obtention de conseils sur l'utilisation d'un navigateur.