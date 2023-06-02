في السنوات الأخيرة ، أصبحت عمليات تكامل روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي شائعة بشكل متزايد ، مع إطلاق شركات مثل OpenAI تطبيق ChatGPT رسمي لنظام iOS. رداً على ذلك ، تعمل متصفحات الويب الآن على دفع المغلف للحصول على الميزات المدعومة من AI داخل تطبيقاتها. بدأت SigmaOS ، بدء تشغيل متصفح الويب المدعوم من LocalGlobe و Y-Combinator ، في طرح محدود لمساعد الذكاء الاصطناعي المبتكر ، Airis ، الذي يستعد لإحداث ثورة في تجربة التصفح.

يميز Airis نفسه عن طريق فهم سياق الصفحة وتقديم المعلومات ذات الصلة بناءً على هذا السياق. على سبيل المثال ، يمكن للمستخدمين الذين يتصفحون صفحة عن مانشستر يونايتد أن يسألوا Airis عن فريق كرة القدم ، وسوف يقدم إجابات ثاقبة تتعلق بالنادي على وجه التحديد دون أي لبس. يمكن للمستخدمين استدعاء Airis بسهولة عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على تحديد النص بدلاً من التنقل إلى لوحة جانبية أو علامة تبويب منفصلة. علاوة على ذلك ، لديهم خيار الانخراط في التفاعلات السياقية من خلال استخدام وضع تقسيم الشاشة ، الذي يتم تشغيله بالضغط على A.

على عكس الوكلاء الآخرين المدعومين بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT ، والذي يمكنه تشغيل مؤشر ترابط واحد فقط في كل مرة ، يتيح Airis إعادة كتابة النص أو الترجمة في وقت واحد على صفحات متعددة ، وذلك بفضل تطبيقه المبتكر لاستخدام الرمز المميز. بينما تم تأسيس Airis حاليًا على تقنية OpenAI ، فإن الفريق في SigmaOS يستكشف تكامل الموديلات الأخرى ، مثل Claude و Alpaca.

كشف Mahyad Ghassemibouyaghchi ، أحد مؤسسي SigmaOS ، أن وصول Airis محدود في الوقت الحالي ، مع حاجة المستخدمين المهتمين للانضمام إلى قائمة الانتظار. ومع ذلك ، تعمل الشركة بجد على توسيع نطاق الوصول يوميًا. في الأشهر المقبلة ، تخطط SigmaOS لتدريب Airis على فهم مواقع الويب بالكامل ، وتجهيز المستخدمين لطرح الأسئلة حول الخدمات وأداء المهام مثل إعداد مساحة عمل SigmaOS لقضاء الإجازات أو الحصول على إرشادات حول استخدام المتصفح.