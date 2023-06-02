Son yıllarda, AI destekli chatbot entegrasyonları, OpenAI gibi şirketlerin iOS için resmi bir ChatGPT uygulaması yayınlamasıyla giderek daha popüler hale geldi. Yanıt olarak, web tarayıcıları artık uygulamalarında yapay zeka destekli özellikler için sınırları zorluyor. LocalGlobe ve Y-Combinator destekli bir web tarayıcısı girişimi olan SigmaOS, tarama deneyiminde devrim yaratmaya hazırlanan yenilikçi AI asistanı Airis'in sınırlı bir sürümünü başlattı.

Airis, bir sayfanın içeriğini anlayarak ve bu bağlama dayalı olarak ilgili bilgileri sağlayarak kendisini diğerlerinden ayırır. Örneğin, Manchester United ile ilgili bir sayfaya göz atan kullanıcılar, Airis'e futbol takımı hakkında soru sorabilir ve Airis, herhangi bir kafa karışıklığı olmadan, kulübe özel olarak ilgili anlayışlı yanıtlar verebilir. Kullanıcılar, bir yan panele veya ayrı bir sekmeye gitmek yerine metin seçimine sağ tıklayarak Airis'i zahmetsizce çağırabilir. Ayrıca, A'ya basarak tetiklenen bölünmüş ekran modunu kullanarak bağlamsal etkileşimlere girme seçeneğine de sahipler.

Aynı anda yalnızca bir iş parçacığı çalıştırabilen ChatGPT gibi yapay zeka destekli diğer aracıların aksine Airis, ustaca belirteç kullanımı uygulaması sayesinde birden fazla sayfada eşzamanlı metin yeniden yazılmasına veya çevrilmesine olanak tanır. Airis şu anda OpenAI teknolojisi üzerine kurulmuş olsa da, SigmaOS ekibi Claude ve Alpaca gibi diğer modellerin entegrasyonunu araştırıyor.

SigmaOS'un kurucu ortaklarından Mahyad Ghassemibouyaghchi, Airis erişiminin şu anda sınırlı olduğunu ve ilgili kullanıcıların bir bekleme listesine katılması gerektiğini açıkladı. Bununla birlikte, şirket erişimi her gün özenle genişletiyor. Önümüzdeki aylarda SigmaOS, Airis'i tüm web sitelerini anlaması için eğitmeyi, kullanıcıları hizmetler hakkında soru sorma ve tatiller için bir SigmaOS çalışma alanı kurma veya tarayıcı kullanımı hakkında rehberlik alma gibi görevleri yerine getirme konusunda donatmayı planlıyor.