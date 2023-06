Nos últimos anos, as integrações de chatbot com IA tornaram-se cada vez mais populares, com empresas como a OpenAI a lançarem uma aplicação oficial ChatGPT para iOS. Em resposta, os navegadores da Web estão agora a avançar com as funcionalidades suportadas por IA nas suas aplicações. A SigmaOS, uma startup de navegadores da Web apoiada pela LocalGlobe e pela Y-Combinator, iniciou um lançamento limitado de seu inovador assistente de IA, o Airis, pronto para revolucionar a experiência de navegação.

A Airis distingue-se por compreender o contexto de uma página e fornecer informações relevantes com base nesse contexto. Por exemplo, os utilizadores que navegam numa página sobre o Manchester United podem perguntar à Airis sobre a equipa de futebol, e esta dará respostas perspicazes relacionadas especificamente com o clube, sem qualquer confusão. Os utilizadores podem chamar a Airis sem esforço, clicando com o botão direito do rato na selecção de texto, em vez de navegarem para um painel lateral ou um separador separado. Além disso, têm a opção de se envolver em interacções contextuais utilizando o modo de ecrã dividido, accionado premindo A.

Ao contrário de outros agentes alimentados por IA, como o ChatGPT, que só pode executar um thread de cada vez, a Airis permite a reescrita ou tradução simultânea de texto em várias páginas, graças à sua engenhosa implementação de utilização de tokens. Embora o Airis se baseie actualmente na tecnologia OpenAI, a equipa da SigmaOS está a explorar a integração de outros modelos, como o Claude e o Alpaca.

Mahyad Ghassemibouyaghchi, um co-fundador da SigmaOS, revelou que o acesso à Airis é limitado neste momento, com os utilizadores interessados a terem de se juntar a uma lista de espera. No entanto, a empresa está a expandir diligentemente o acesso diariamente. Nos próximos meses, a SigmaOS planeia treinar o Airis para compreender websites inteiros, equipando os utilizadores para fazerem perguntas sobre serviços e realizarem tarefas como a criação de um espaço de trabalho SigmaOS para férias ou a obtenção de orientação sobre a utilização do browser.