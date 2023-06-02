近年来，以人工智能为动力的聊天机器人集成已经变得越来越流行，像OpenAI这样的公司为iOS发布了一个官方的ChatGPT应用程序。作为回应，网络浏览器现在正在推动其应用中的人工智能支持功能的发展。SigmaOS，一家由LocalGlobe和Y-Combinator支持的网络浏览器创业公司，已经开始有限地推出其创新的人工智能助手Airis，准备彻底改变浏览体验。

Airis通过理解页面的上下文并根据该上下文提供相关信息而与众不同。例如，用户在浏览有关曼联的页面时，可以向Airis询问有关该足球队的情况，它将提供与该俱乐部具体相关的有见地的答案，不会有任何混淆。用户可以毫不费力地通过右键点击文本选择来召唤Airis，而不是导航到一个侧板或单独的标签。此外，他们还可以选择利用分屏模式进行上下文互动，通过按A键触发。

与ChatGPT等其他人工智能驱动的代理不同，它一次只能运行一个线程，而Airis由于其巧妙的令牌使用实现，可以在多个页面上同时进行文本改写或翻译。虽然Airis目前是建立在OpenAI技术之上，但SigmaOS的团队正在探索整合其他模型，如Claude和Alpaca。

SigmaOS的联合创始人Mahyad Ghassemibouyaghchi透露，Airis的访问目前是有限的，感兴趣的用户需要加入一个等待名单。尽管如此，该公司每天都在努力扩大访问量。在未来几个月里，SigmaOS计划训练Airis理解整个网站，使用户能够询问有关服务的问题，并执行一些任务，如为假期设置SigmaOS工作区或获得浏览器使用指导。