Negli ultimi anni, le integrazioni di chatbot alimentati dall'intelligenza artificiale sono diventate sempre più popolari, con aziende come OpenAI che hanno rilasciato un'app ufficiale ChatGPT per iOS. In risposta, i browser web stanno ora spingendo il limite delle funzioni supportate dall'intelligenza artificiale all'interno delle loro applicazioni. SigmaOS, una startup di browser web sostenuta da LocalGlobe e Y-Combinator, ha avviato un lancio limitato del suo innovativo assistente AI, Airis, destinato a rivoluzionare l'esperienza di navigazione.

Airis si distingue per la capacità di comprendere il contesto di una pagina e di fornire informazioni pertinenti in base a tale contesto. Ad esempio, gli utenti che navigano in una pagina sul Manchester United possono chiedere ad Airis informazioni sulla squadra di calcio, e l'assistente fornirà risposte esaurienti riguardanti specificamente il club senza alcuna confusione. Gli utenti possono richiamare Airis facendo clic con il tasto destro del mouse sulla selezione del testo, invece di navigare in un pannello laterale o in una scheda separata. Inoltre, hanno la possibilità di interagire in modo contestuale utilizzando la modalità split-screen, attivata premendo il tasto A.

A differenza di altri agenti AI come ChatGPT, che possono eseguire solo un thread alla volta, Airis consente la riscrittura o la traduzione simultanea del testo su più pagine, grazie alla sua ingegnosa implementazione dell'uso dei token. Mentre Airis è attualmente basato sulla tecnologia OpenAI, il team di SigmaOS sta esplorando l'integrazione di altri modelli, come Claude e Alpaca.

Mahyad Ghassemibouyaghchi, cofondatore di SigmaOS, ha rivelato che l'accesso ad Airis è al momento limitato e gli utenti interessati devono iscriversi a una lista d'attesa. Tuttavia, l'azienda sta diligentemente espandendo l'accesso ogni giorno. Nei prossimi mesi, SigmaOS prevede di addestrare Airis alla comprensione di interi siti web, consentendo agli utenti di porre domande sui servizi e di eseguire operazioni come la configurazione di un'area di lavoro SigmaOS per le vacanze o di ottenere indicazioni sull'uso del browser.