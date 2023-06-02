В последние годы интеграция чатботов на базе ИИ становится все более популярной, а такие компании, как OpenAI, выпустили официальное приложение ChatGPT для iOS. В ответ на это веб-браузеры начали расширять возможности своих приложений, поддерживающих ИИ. SigmaOS, стартап по разработке веб-браузеров, поддерживаемый LocalGlobe и Y-Combinator, приступил к ограниченному внедрению своего инновационного ИИ-ассистента Airis, призванного революционизировать работу в браузере.

Airis отличается тем, что понимает контекст страницы и предоставляет соответствующую информацию на основе этого контекста. Например, пользователи, просматривающие страницу о "Манчестер Юнайтед", могут спросить Airis о футбольной команде, и он предоставит глубокие ответы, относящиеся именно к этому клубу, без путаницы. Пользователи могут без труда вызвать Airis, щелкнув правой кнопкой мыши по выделенному тексту, вместо того чтобы переходить на боковую панель или отдельную вкладку. Более того, у них есть возможность участвовать в контекстном взаимодействии, используя режим разделенного экрана, который запускается нажатием кнопки A.

В отличие от других агентов с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT, которые могут выполнять только один поток одновременно, Airis позволяет одновременно переписывать или переводить текст на нескольких страницах благодаря оригинальной реализации использования маркеров. Хотя в настоящее время Airis основан на технологии OpenAI, команда SigmaOS изучает возможность интеграции других моделей, таких как Claude и Alpaca.

Махиад Гассемибуягчи, соучредитель SigmaOS, сообщил, что доступ к Airis в настоящее время ограничен, и заинтересованным пользователям необходимо присоединиться к списку ожидания. Тем не менее, компания старательно расширяет доступ ежедневно. В ближайшие месяцы SigmaOS планирует научить Airis понимать целые веб-сайты, предоставив пользователям возможность задавать вопросы об услугах и выполнять такие задачи, как настройка рабочего пространства SigmaOS для отпуска или получение рекомендаций по использованию браузера.