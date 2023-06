In de afgelopen jaren zijn AI-gestuurde chatbot-integraties steeds populairder geworden, met bedrijven als OpenAI die een officiële ChatGPT-app uitbrengen voor iOS. In reactie hierop zijn webbrowsers nu bezig om de grenzen van AI-ondersteunde functies binnen hun applicaties te verleggen. SigmaOS, een door LocalGlobe en Y-Combinator gesteunde startup voor webbrowsers, is begonnen met een beperkte uitrol van zijn innovatieve AI-assistent Airis, die een revolutie teweeg zal brengen in de browse-ervaring.

Airis onderscheidt zich door de context van een pagina te begrijpen en relevante informatie te bieden op basis van die context. Gebruikers die bijvoorbeeld een pagina over Manchester United doorbladeren, kunnen Airis vragen stellen over het voetbalteam en het zal inzichtelijke antwoorden geven die specifiek betrekking hebben op de club, zonder enige verwarring. Gebruikers kunnen Airis moeiteloos oproepen door met de rechtermuisknop op de tekstselectie te klikken in plaats van naar een zijpaneel of apart tabblad te navigeren. Bovendien hebben ze de optie om contextuele interacties aan te gaan door gebruik te maken van de split-screen modus, geactiveerd door op A te drukken.

In tegenstelling tot andere AI-agenten zoals ChatGPT, die maar één thread tegelijk kunnen uitvoeren, kan Airis gelijktijdig tekst herschrijven of vertalen op meerdere pagina's, dankzij de ingenieuze implementatie van het tokengebruik. Terwijl Airis momenteel is gebaseerd op OpenAI technologie, onderzoekt het team van SigmaOS de integratie van andere modellen, zoals Claude en Alpaca.

Mahyad Ghassemibouyaghchi, een mede-oprichter van SigmaOS, onthulde dat de toegang tot Airis op dit moment beperkt is, met geïnteresseerde gebruikers die zich moeten aanmelden voor een wachtlijst. Desondanks breidt het bedrijf de toegang dagelijks uit. In de komende maanden is SigmaOS van plan om Airis te trainen in het begrijpen van hele websites, zodat gebruikers vragen kunnen stellen over diensten en taken kunnen uitvoeren zoals het instellen van een SigmaOS-werkruimte voor vakanties of begeleiding krijgen bij het gebruik van browsers.